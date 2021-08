La frontera que comparteixen Espanya i França compta amb quilòmetres de terreny rural on s’acumulen residus vegetals que, gràcies a una investigació cofinançada pel programa europeu POCTEFA, es converteixen en bioplàstics que es descomponen en la naturalesa sense afectar al medi ambient.

Diferents empreses i institucions participen en el projecte, denominat Bioplast i emmarcat en el programa de cooperació transfronterera Interreg Espanya-França-Andorra (POCTEFA).

Una d’elles és la Universitat de Girona, que ha posat a treballar en ell un equip liderat per José Alberto Méndez, doctor en Ciències Químiques especialitzat en l’àmbit dels materials polimèrics.

El projecte va arrencar al gener de 2018 i l’objectiu és que el plàstic que habitualment arriba a les nostres mans i que tants problemes comporta en matèria de sostenibilitat es converteixi en un bioplàstic, obtenint polihidroxibutirat principalment o algun altre polihidroxialcanoat a partir de subproductes agrícoles.

«El material aconseguit d’aquesta forma és totalment biodegradable», subratlla Méndez, qui explica que un dels socis francesos el sintentiza a partir del cultiu d’uns bacteris.

«És com quan mengem sucres i els transformem en molècules que emmagatzemem per quan necessitem aquesta energia, engreixar per després gastar», exemplifica. L’«aliment» d’aquests bacteris és el que s’obté de residus vegetals com a palla de cereals o herba del camp, tot i que es va optar per la palla d’ordi, ja que és la que menys contingut de lignina té, un element que ajuda poc en tot aquest procés.

De tot aquest treball s’obté finalment el polímer desitjat, el polihidroxibutirat, el plàstic biodegradable que es degrada en la naturalesa.

La Universitat de Girona va obtenir mostres d’aquest material que va destinar a assajos, però l’equip de França va optar per crear peces finals, en el seu cas testos. La producció de polímer d’aquell grup d’investigació era en quantitats molt inferiors a les necessitats del projecte i, per compensar-ho, es va optar per comprar-ho ja sintetitzat a Alemanya.

En tot cas, aquells testos han donat un resultat excel·lent, ja que s’enterren amb la planta en el moment de la sembra sense que sigui necessari extreure’ls posteriorment, ja que s’integren al terreny i, fins i tot, serveixen per alimentar el cultiu.

Els investigadors del País Basc que participen en el projecte li han donat una volta més i han estat capaços de confeccionar el filament amb el que elaboren peces mitjançant impressores en tres dimensions.

A Girona s’ha realitzat la simulació mediambiental d’aquests materials, que s’han introduït en una cambra que simula condicions d’humitat o temperatura.

En un parell de setmanes comencen a degradar-se, tot i que Bioplast va introduir llavors altres factors com si la utilització d’aquests polímers tan sostenibles és realment eficient si es té en compte el cost de tot el procés.

A més, s’ha realitzat un estudi social amb entrevistes a agricultors per saber com es desfan dels residus plàstics i si canviarien per aquest tipus de nous materials.

El resultat és que són «proclius», en paraules de José Alberto Méndez, a afrontar el canvi, conscients també de les exigències des d’Europa a curt i mig termini en matèria de sostenibilitat, però el seu preu és molt superior al polímer convencional.