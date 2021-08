L’empresa Spirits & Plus, productor artesanal de begudes espirituoses i destil·lats gourmets de Les Preses, ha obtingut la medalla d’or per un rom premium a la categoria extra anyenc en un dels concursos de licors més prestigiosos del món, celebrat a San Francisco.

El Ron Siete Villas 1511 va ser premiat al The San Francisco World Spirits Competition (SFWSC), on s’hi van presentar uns 4.000 productes, entre roms, ginebres, whiskys, vodkes i tequiles i on el jurat li va donar el guardó més alt després d’una setmana de tast a cegues.

El Rom és de gamma alta i s’ha creat amb roms envellits procedents de la República Dominicana i de Cuba i que posteriorment van ser mesclats durant tres anys en barriques de roure a Les Preses. Tot el procés de selecció, creació i supervisió ha estat realitzat per Juan Alberto Álvarez, reconegut maestro del ron cubano i copropetari d’Spirits & Plus, empresa situada en plena Zona Volcànica de la Garrotxa.

El Ron Siete Villas 1511 té una graduació de 40 graus i es va posar a la venda just abans de la pandèmia, al març del 2020. Ara, ha vist recompensat el seu accidentat inici en aquest reconegut concurs: «Vam embotellar el rom al març de l’any passat. Malgrat començar en un mal moment, el premi ens ajuda a tirar endavant». Sobre la unió del Carib i del Mediterrani per a l’elaboració d’aquest rom, Álvarez explica la fórmula: «El Carib té una temperatura alta però estable, que facilita l’oxidació del producte. Aquí, però, hi ha molts canvis de temperatura i el líquid es contrau i es dilata a dins del barril, un fet que afavoreix la combinació dels alcohols amb la fusta». Les proves les ha fet en el laboratori que tenen a l’empresa.

Al certamen SFWSC, en rom, hi havia tres categories: agrícola, de menys de cinc anys i l’extra anyenc, de més de cinc. En aquest darrer, Spirits & Plus va rebre la medalla d’or després que es valorés l’aroma, el sabor, el gust i el regust. El Ron 7 Villas 1511 és la suma d’aiguardents anyencs, roms envellits durant més de deu anys en barriques al Carib i la mescla i la supervisió d’Álvarez durant més de tres anys en barriques de roure situades al celler de Les Preses.

Durant una setmana, tècnics gastronòmics i professional del sector van valorar el seu rom amb tasts a cegues, un fet que dona valor afegit al reconeixement. Agustí Gómez, cofundador d’Spirits & Plus, explica que «el Ron Siete Villas 1511 és un rom de Champions que ha obtingut una medalla d’or en aquest concurs amb un pressupost de Regional. És un premi al projecte-somni Spirits & Plus que vam iniciar amb en Juan Alberto fa sis anys. El certamen de licors més antic és a Londres, però aquest de San Francisco és considerat com el més prestigiós i t’obre portes perquè pots certificar que tens la medalla d’or». Aquest, és el primer cop que es presentaven al San Francisco World Spirits Competition i mediten tornar-hi l’any que ve amb un nou producte, «qui sap si amb una ginebra».