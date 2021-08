El nou canal de WhatsApp de Sant Joan les Fonts ja ha rebut més de 400 interaccions des de la seva posada en marxa, el juliol d’aquest any. El nou canal és una aposta per la bidireccionalitat i permet fer el 90% dels tràmits que habitualment es fan amb l’Ajuntament. En total, i amb dades actualitzades al 3 d’agost, s’han realitzat 413 interaccions. Per tipologies, destaquen tràmits i gestions (26%), informació municipal (19%) o incidències amb un 14%. La intenció de l’equip de Govern amb aquesta nova eina és agilitzar el tracte amb la ciutadania així com la gestió dels tècnics per tal de localitzar incidències.