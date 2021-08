La millora de la situació epidemiològica de les darreres setmanes comença a reflectir-se en una davallada de pressió assistencial, que sembla que es consolida. De fet, tant experts com autoritats polítiques van pronosticar que a mitjans d’aquesta setmana s’assoliria el pic d’hospitalitzacions i després ja anirien a la baixa.

Els hospitals comarcals de la Costa Brava són els que estan notant més aquesta millora, després que la setmana passada visquessin els pitjors dies d’aquesta onada, equiparables a la primera. És per això que alguns centres sanitaris comencen a reprendre part de l’activitat suspesa. En el cas de Blanes, davant la disminució en el nombre de pacients ingressats per la covid-19, a partir de dilluns es recupera l’activitat quirúrgica programada, segons va informar ahir la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, en un comunicat. A causa de la situació epidemiològica, dilluns passat es va decidir anul·lar durant una setmana l’activitat quirúrgica programada que requerís ingrés, mantenint la cirurgia sense ingrés i la cirurgia no ajornable (urgent).

D’altra banda, a la Regió Sanitària de Girona ahir hi havia nou ingressats menys respecte al dia anterior. Respecte als crítics, es van mantenir en la mateixa xifra, ja que la mitjana d’hospitalització d’aquest tipus de pacients sol ser més elevada.

Progressa la vacunació

Quant a les dades d’ahir, una bona notícia és que tres quartes parts dels gironins de més de setze anys ja tenen la primera dosi. A més, cal destacar el bon progrés de vacunació entre els més joves. I és que més de la meitat de la població de 16 a 19 anys ha respost bé a la crida de Salut i ja tenen administrada la primera dosi. Pel que fa als joves de 20 a 29 anys, el percentatge gairebé arriba al 50%.

Dimecres ja es va obrir la franja de vacunació dels adolescents de 12 a 15 anys, fet que contribuirà a millorar el registre de cobertura vacunal.

Un altre aspecte a tenir en compte és que les persones vacunades a l’estranger podran obtenir el Certificat covid-19 digital de la Unió Europea, sempre i quan estiguin vacunats amb les dosis autoritzades per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Finalment, respecte a la resta de dades, ahir Girona va sumar 304 positius, xifra similar a la registrada el dia anterior i no es va notificar cap defunció. Els indicadors de contagi també segueixen a la baixa tot i que, excepcionalment, la transmissió de la covid-19 va pujar.

Quant a Catalunya, ahir hi havia 43 ingressats menys tot i que van augmentar els crítics. Seguidament, es van sumar 3.133 casos i 30 morts. Els indicadors de contagi van seguir a la baixa.

Els tests ràpids a les farmàcies detecten 50 casos

Més de 2.000 persones ja s’han fet un test d’antígens ràpid (TAR) supervisat a les oficines de farmàcia. La nova modalitat ha permès detectar, en 5 dies, a més de 50 contagiats, un servei adreçat a persones asimptomàtiques i que no són contactes estrets. Aquestes són les primeres dades de la nova prova diagnòstica que 1.300 oficines de farmàcia ofereixen a la ciutadania des del passat divendres 29 de juliol. A diferència dels tests que l’usuari s’emporta a casa per autodiagnosticar-se, té validesa clínica, ja que l’usuari es pren les mostres davant del personal de farmàcia, que validen el resultat.