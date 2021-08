Un rom reposat a la Garrotxa ha sigut guardonat a un dels concursos més prestigiosos del món dels licors, als Estats Units. Es tracta del rom Siete Villas 1511, produït per l’empresa Spirits & Plus, un productor artesanal de begudes espirituoses i destil·lats gurmets de les Preses (Garrotxa, Girona). Concretament, ha obtingut la medalla d’or a la categoria extraanyenc en un dels concursos de licors més prestigiosos del món, celebrat a San Francisco (Estats Units), el The San Francisco World Spirits Competition. Va ser seleccionat entre uns quatre mil productes després que el jurat estigués una setmana fent tasts a cegues.

El rom Siete Villas 1511 és un rom de gamma alta fruit de diferents països. S’ha creat amb roms envellits importats de la República Dominicana i de Cuba i que posteriorment van ser mesclats durant tres anys en botes de roure a les Preses. El procés de selecció, creació i supervisió ha estat realitzat per Juan Alberto Álvarez, un reconegut mestre del rom cubà i copropietari de l’empresa Spirits & Plus.

Unió del Carib i el Mediterrani

El rom en qüestió té una graduació de 40 graus i es va posar a la venda just abans de la pandèmia, el març del 2020. Ara, ha vist recompensada la seva malafortunada sortida al mercat amb aquesta distinció. Juan Alberto Ávarez explica que van embotellar aquest rom el març de l’any passat. «Malgrat començar en un mal moment, el premi ens ajuda a tirar endavant» declara. Sobre la unió del Carib i del Mediterrani per a l’elaboració d’aquest rom, Álvarez explica que la fórmula és clau. «El Carib té una temperatura alta però estable, que facilita l’oxidació del producte. Aquí, però, hi ha molts canvis de temperatura i el líquid es contrau i es dilata a dins del barril, un fet que afavoreix la combinació dels alcohols amb la fusta».

Al certamen SFWSC, en rom, hi havia tres categories: agrícola, de menys de cinc anys i l’extraanyenc, de més de cinc. En aquest darrer, Spirits & Plus va rebre la medalla d’or després que es valorés l’aroma, el sabor, el gust i el regust. Álvarez, que està establert a Olot, declara que han tingut en compte que «el nostre rom tingués un toc fosc i brillant, que fes olor de fusta amb un cert recorregut, que a la boca el notessis suau, lleuger, dolç i acaramel·lat, i que en empassar tingués una fogositat, però que no rasqués a la gola».

El Ron 7 Villas 1511 és la suma d’aiguardents anyencs, roms envellits durant més de deu anys en bótes al Carib i la mescla i la supervisió d’Álvarez durant més de tres anys en botes de roure situades al celler de les Preses. De fet, el nom del producte premiat té una clara referència als seus orígens i vol ser un reconeixement a les set primeres villas cubanes que es van fundar entre el 1511 i el 1515.

Fruit de productes naturals

El Ron Siete Villas 1511 utilitza productes totalment naturals, sense cap sucre afegit. Álvarez explica que va seleccionar el rom a destil·leries de Cuba que coneix i els va «seleccionar i comprar amb les millors característiques organolèptiques aportades per les botes». En aquest cas, han utilitzat botes de roure blanc americà que havien estat utilitzades en una etapa d’envelliment de whisky bourbon. Es tracta d’un rom per prendre sense barrejar-hi cap més beguda i proposen beure’l a una temperatura de 20 a 25º o amb glaçons. Té un preu de mercat de 29 euros. «És un preu molt atractiu per la classe de rom que és», afegeix. Aquest és el primer cop que es presentaven al San Francisco World Spirits Competition i mediten tornar-hi l’any que ve amb un nou producte, «qui sap si amb una ginebra».

Multipremiats

Des del seu inici l’any 2015, Spirits & Plus han rebut més d’un premi. L’any 2019 es va unir amb la també empresa gironina Mooma, especialitzada en pomes, per crear el primer aiguardent de poma destil·lat i doblement envellit. Batejat com a Spirit de poma Mooma, està inspirat en el Calvados, una prestigiosa beguda amb denominació d’origen de la Normandia que es fabrica des del segle XVI amb pomes autòctones d’aquesta regió del nord de França. Aquest producte ha estat guardonat amb el distintiu Girona Excel·lent, segell de qualitat agroalimentària que atorga la Diputació de Girona als millors productes de les comarques gironines.

Álvarez és un enginyer químic que té més de 30 anys d’experiència dirigint les destil·leries cubanes i dissenyant tota mena de roms.