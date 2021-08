L’alcalde de Bolvir, Isidre Chia, és el nou president del Consell Comarcal de Cerdanya en substitució de la regidora de Montellà i Martinet Roser Bombardó. Amb el nomenament, aprovat dijous al vespre en el transcurs d’un ple extraordinari de l’ens, la presidència del Consell passa d’ERC a Junts en compliment de l’acord establert a l’inici del mandat municipal, ara fa dos anys.

El nomenament de Chia com a president comarcal visualitza un enfortiment de l’equip de govern respecte el començament del mandat, quan el pacte entre ERC i Junts es va fer amb el desacord de part del grup republicà i les seves bases. La composició del ple del Consell resultant de les eleccions municipals del 2019 va atorgar set cadires a ERC, nou a Junts i tres a Endavant Cerdanya. A l’hora de votar la presidència fa dos anys, tres vots d’ERC van refermar el pacte amb Junts, deixant a l’oposició una Endavant Cerdanya que també negociava amb els republicans. Dos anys i alguna baixa per part de militants i càrrecs després, ERC ha tancat files per enfortir la cúpula que ara ha possibilitat la votació del nou president. Dijous, Chia va obtenir tretze vots a favor, mentre que un conseller es va abstenir i tres hi van votar en contra. Dos consellers no hi van assistir, entre els quals el cap del grup d’ERC a Puigcedà, Joan Manel Serra.

Si bé l’acord del 2019 plantejava que l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ocupava la vicepresidència per, ara, rellevar Bombardó, la condició de diputat provincial i la feina que li suposa l’ha fet decantar per renunciar al càrrec. Ja com a president, Isidre Chia va dir que a nivell personal encara el càrrec amb «molta il·lusió i ganes de treballar per la comarca», i va assegurar que vol «portar a terme una línia de continuïtat respecte el treball fet en aquests dos últims anys».