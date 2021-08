Encara no dues setmanes després, que el Departament de Territori anunciés que la seva opció per la variant d’Olot era la denominada «alternativa 2» que, amb un sol carril per banda, és considerada l’alternativa amb un menor impacte ambiental de les plantejades, la plataforma veïnal No és un vial, és un carrer avisa del perill que els dubtes d’empresaris i ecologistes dilatin més la tramitació del projecte. «Volem deixar molt clar que nosaltres, com a plataforma No és un vial, és un carrer, mai ens hem posicionat per com hauria de ser la variant d’Olot, l’única que defensem, i sí que hem impulsat, i seguim impulsant, és aquesta variant es faci bé i es faci com més aviat millor», explica la seva portaveu Duaita Prats després que tant des del Cercle Euram (empresaris) com Salvem les Valls (ecologistes) s’hagin mostrat en contra de la decisió de la Generalitat per motius antagònics.

Una variant amb un únic carril per sentit ampliable, en un futur, si calgués, a dos carrils va ser l’opció de Territori, defensada per Territori perquè «resol d’una manera eficient les necessitats de mobilitat d’Olot i busca un encaix territorial curós amb l’entorn», no acaba de convèncer als empresaris, que voldrien ja una variant de dos carrils per banda, ni al moviment ecologista que creu que aquesta futura ampliació seria «una derrota per a la comarca». En declaracions a Ràdio Olot, el president d’Euram, Oscar Rodríguez, va explicar que aquesta associació empresarial «la decisió que s’ha pres és un engany, tècnicament no és la solució adequada perquè un 1+1 en hores puntes i amb camions pesats provocarà un col·lapse important, perquè, per evitar els camions, la mobilitat continuarà sent interna per dins d’Olot». Mentre que, des de l’altre punt de vista, i també en declaracions a l’emissora de la capital de la Garrotxa el portaveu de Salvem Les Valls, Sergi Batlle, admet que l’1+1 és millor que 2+2 perquè «millor tallar un arbre que tallar-ne dos, això és de sentit comú, però des de Salvem les Valls no podem estar contents perquè creiem que no estem fent bé la feina perquè mentre a Europa i Alemanya parlen de treure cotxes de les carreteres aquí a la Garrotxa volem fer noves infraestructures; no estem d’acord amb cap variant, estem d’acord en reduir el trànsit».

Un anar i venir de declaracions que han encès les llums d’alarma a No és un vial, és un carrer, just quan «estem més a prop que mai d’una solució que la ciutat d’Olot necessita com el pa que menja». «Estar escoltant que, en aquest moment, hi ha altres organitzacions que pretenen aturar el projecte per canviar-lo, millorar-lo, ampliar-lo o reduir-lo ens sembla molt temerari», assegura Duaita Prats que està plenament convençuda que «demanar més temps per poder trobar més solucions, i tirar pantalles, no portaria enlloc perquè les seves posicions estan allunyades que no es resoldria res i l’únic que passaria és que la gent continuaria patint una situació que no hauria d’haver mai».

La decisió de Territori apostant per desencallar la variant d’Olot passarà ara per un altre departament de la Generalitat, el d’Acció Climàtica que és qui haurà d’emetre la declaració d’impacte ambiental necessària perquè el projecte vagi endavant.