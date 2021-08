Amb el compte enrere per a l’aixecament dels peatges definitivament engegat -serà a partir de l’1 de setembre-, les últimes dades del ministeri de Transports, corresponents al mes d’abril, evidencien que el trànsit de vehicles per l’AP-7 encara no s’ha recuperat als nivells d’abans de la pandèmia, tot i que sí que ho ha fet el pas de camions.

Segons les dades corresponents al mes d’abril d’aquest 2021, pel tram gironí de l’autopista (és a dir,d es de Montmeló fins a la Jonquera) hi van passar 35.319 vehicles diaris de mitjana. Es tracta d’una xifra molt superior respecte a l’abril de 2020, quan la mobilitat estava estrictament restringida a causa de la pandèmia, i només hi van passar 12.615 vehicles al dia. L’increment, doncs, és d’un 180%. Tot i això, la xifra es troba encara per sota del nombre de vehicles que es van registrar durant l’abril de 2019, quan la covid no havia fet encara acte de presència: en aquell moment, es van comptabilitzar fins a 49.473 vehicles diaris. Per tant, el trànsit de vehicles a l’autopista gironina encara es troba un 28,75% per sota del que hi havia abans de la pandèmia.

Recuperació de camions

En canvi, el que sí que s’havia recuperat a l‘abril és el mateix volum de vehicles pesats que hi havia abans de la pandèmia. D’aquesta manera, durant el quart mes d’aquest 2021 van circular 12.340 camions diaris per l’autopista entre Montmeló de la Jonquera. Es tracta d’una clara recuperació respecte l’abril de 2020, quan van ser només 8.425, i fins i tot se situa lleugerament per sobre les dades obtingudes l’abril de 2019, quan es comptabilitzaven 12.154 camions al dia.

En un estudi impulsat per la Cambra de Comerç i la Diputació de Girona, que s’ha presentat aquesta setmana, es calcula que a partir de l’1 de setembre, quan desapareguin els peatges, el trànsit a l’AP-7 gironina incrementarà un 15%. Aquest augment es concentrarà, sobretot, al tram nord, on l’N-II encara no ha estat desdoblada.