Fins a 339 persones han hagut d’agafar una baixa derivada de la covid-19 als centres penitenciaris de la província de Girona en prop d’un any i mig. Així ho va aclarir la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, a una pregunta de Vox al Parlament.

El centre des d’on hi ha hagut més notificacions és el de la presó de Figueres, se n’han gestionat 307. La major part són baixes de personal funcionari que treballa a l’interior (240) del centre penitenciari i especialistes en tractaments (38). També s’han tramitant nou baixes del grup de treballadors que pertanyen als serveis socials de l’àmbit penal a Girona – Puig de les Basses.

La distribució al Centre Obert de Girona és similar, aquí la Covid ha generat 14 baixes, quatre de l’equip directiu i nou de funcionaris de presons. Per últim, des del Centre Educatiu Montilivi s’han tramès 17 baixes, vuit corresponents al personal de tractament i nou, a la unitat de Convivència del mateix centre.

155 contagis

Fins al 19 de maig, els casos d’infecció per covid-19 als centres penitenciaris i els centres educatius desplegats a Girona eren un total de 155. La major part dels casos acumulats corresponen al Puig de les Basses (131), 13 al Centre Obert de Girona i 11 al de Montilivi. Cal destacar que aquí hi ha comptabilitzats tant professionals i interns contagiats. Cal destacar que a la presó de Figueres i al Centre Obert de Girona hi ha hagut 62 professionals afectats i 82 interns. Mentre que a Montilivi, set treballadors i quatre joves.

Finalment, fins al 9 de juny ja hi ha havia prop d’un 80% dels professionals amb la primera dosi al Puig de les Basses i el dia 10, prop del 40% dels interns ja estaven immunitzats. En canvi amb la segona dosi, els percentatges eren més baixos.