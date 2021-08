Blanes s’ha sumat a la protecció del corb marí emplomallat, catalogat com a «vulnerable», a través del projecte Desmares, de la Universitat de Girona, que compta també amb la participació de l'Institut de Ciències del Mar, la Societat Espanyola d'Ornitologia i el Consell Insular de Menorca.

Per això, aquesta setmana s'ha instal·lat un faristol informatiu situat davant d'un dels indrets on els corbs són visibles habitualment: al voltant del conjunt rocós de Sa Palomera. Segons expliquen, l’objectiu del projecte és fer compatible la pesca artesanal al Mediterrani Occidental amb la conservació d'aquesta espècie d’ocells, catalogada com a vulnerable a nivell europeu.