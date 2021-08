El servei de socorrisme de l’Ajuntament de Blanes s’ha hagut de replantejar després que un cas de Covid hagi suposat que part de la plantilla no pugui treballar per complir amb les mesures sanitàries. L’Ajuntament ha optat per demanar la col·laboració dels agents ciutadans en tasques de control i vigilància i refer els quadrants del servei de socorristes. Si no, haguessin hagut de tancar amb bandera vermella les zones de bany.

Des de l’Ajuntament han informat que el cas es va detectar dijous i hauria comportat l’aïllament de diversos socorristes més que hi haurien estat en contacte. Això va deixar reduïda la plantilla que és de 25 socorristes que cobreixen les tres zones de bany, la platja de S’Abaell, la Blanes Centre i Cala Bona.

Des de Protecció Civil coordinen el Servei de Vigilància i Socorrisme i els Agents Ciutadans. El cap del servei, Josep Lluís Pouy, va refer quadrants de feina i vareassignar tasques entre els que podien treballar. L’altra opció, segons plantejaven fonts municipals, hagués estat haver de tancar les platges. Finalmetn però s’ha pogut garantir el servei que gestiona de manera directa l’Ajuntament. D’aquesta manera, els agents ciutadans s’encarreguen de controlar l’aforament a les platges.

L’Ajuntament de Blanes continua reclamat a la Generalitat que vacuni als socorristes. Ja s’havia sol·licitat i advertit que no es podria complir el servei si hi hagués algun positiu.