Alemanya i Bèlgica han viscut aquest estiu unes inundacions devastores que s’han saldat amb uns 200 morts i danys valorats en 2.000 milions d’euros. Arran d’aquest fenomen, i quan encara és recent el record dels efectes del temporal Gloria en molts municipis gironins, el Col·legi de Geòlegs (ICOG) ha reiterat el seu advertiment que construir en planes al·luvials augmenta el risc d’inundacions, per la qual cosa reclama una aplicació restrictiva dels mapes de sòl, com indica la Llei del Sòl, perquè «la naturalesa sempre torna al seu lloc».

El president de l’ICOG, Manuel Regueiro, subratlla que el problema és construir sobre el llit d’un riu i que són precisament les inundacions el major risc geològic existent a Espanya.

Per això, pronostica que mentre es continuï construint en les planes al·luvials dels rius continuarà havent-hi inundacions destructives com les d’aquests dies a Alemanya, Bèlgica i Països Baixos o a la Xina.

«La naturalesa sempre ocupa el lloc que li correspon i, si s’ha construït sobre una plana d’inundació, quan hi ha un període de precipitacions intenses l’aigua torna a discórrer per aquest lloc», afirma Regueiro, que afegeix que això és el que es coneix tècnicament com a «període de retorn».

«Poden ser anys, dècades o segles, però aquesta zona es tornarà a inundar», garanteix el representant dels geòlegs, que afirma que no tot és atribuïble al canvi climàtic, del qual no hi ha dubte que augmenta el risc d’inundacions i processos erosius, sinó que «s’han d’aplicar polítiques preventives».

En aquest àmbit, exposa que el Col·legi de Geòlegs va elaborar un pla per a una Política Geològica Nacional per al període 2019-2022, que es va presentar a tots els partits polítics i que incorporava mesures concretes per a pal·liar el risc d’inundacions.

«Invertir en estructures de control d’inundacions, aplicar una política d’indemnitzacions per expropiacions de zones inundables, adequar les assegurances als riscos o avançar en els sistemes d’alerta i monitoratge de riscos d’inundació són algunes mesures preventives», va defensar.Finalment, precisa que les zones amb major risc d’inundació a Espanya són Andalusia, Comunitat Valenciana i Catalunya.

Empuriabrava és el 12è municipi d’Espanya amb més risc de patir una inundació cada deu anys en la franja de deu quilòmetres de costa. La província de Girona és també una de les que registren un perill més gran. Així ho recull un informe recent l’Observatori de la Sostenibilitat (OS), que apunta que l’augment del risc d’inundació es deu a l’intens procés d’urbanització costanera impulsat des de la segona meitat del segle XX pel sector turístic-immobiliari, que ha portat a una «extensa» ocupació del litoral, a base de construir sobre terrenys situats en àrees inundables que fan que augmenti el risc i la vulnerabilitat de les persones i propietats.

A Espanya, les inundacions són la catàstrofe natural que més danys genera. L’informe diu que els perjudicis anuals ascendeixen fins a uns 800 milions d’euros, mentre que a escala mundial són de 90.000 milions, segons el Consorci de Compensació d’Assegurances. L’OS adverteix que la xifra continuarà augmentant pel creixement econòmic, els processos d’urbanització i el canvi climàtic.