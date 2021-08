El director del Centre de Coordinació i Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va afirmar ahir que no hi ha la necessitat d’imposar la vacunació obligatòria. «Les cobertures actuals que tenim no fan necessari cap acte legislatiu que obligui a la vacunació», va assenyalar des de Villafeliche, en declaracions als mitjans de comunicació. Simón va rebre la Medalla d’Or i el Premi Trevillano en aquesta localitat de la comarca de Calatayud.

«Espanya és un país que està aconseguint les millors cobertures de vacunació de tota Europa i, probablement, entre els millors del món», va apuntar. Segons va recordar, a Espanya ni aquestes ni altres vacunes anteriors han estat obligatòries, i «hem aconseguit sempre de les millors cobertures del món».

Simón va afirmar que a les residències hi ha unes cobertures «molt per sobre del 90%, de fins al 97%». «Són cobertures molt bones, però és veritat que queda un petit nombre de persones que no estan vacunades, i després hi ha els pocs que, encara que estiguin vacunats, no desenvolupen immunitat», va indicar.

El director del Centre d’Emergències Sanitàries va afegir que «les cobertures actuals que tenim no fan necessari cap acte legislatiu que obligui a la vacunació». «Aquesta vacuna, a més de protegir-nos a cadascun a títol individual, ajuda al fet que la societat surti d’aquest problema tan gran», va afirmar, tot mostrant-se convençut que a finals d’estiu les cobertures superaran el 70%.

No imposar el certificat Covid

Finalment, Simón va estimar que no és convenient imposar el certificat Covid, com estan fent altres països, perquè «l’imposar obligacions quan no són necessàries no és un bon pas i lleva armes per al cas en el qual siguin necessàries en el futur».