El risc de rebrot i els pacients ingressats segueixen disminuint a la regió sanitària de Girona. Hi ha 152 persones ingressades, 37 menys que a l’anterior balanç i 57 a l’UCI. Els PCR i TA acumulats són 92.808, 299 més que a l’anterior recompte, i 96.788 si es tenen en compte totes les proves. Des de l’inici de la pandèmia han mort 2170 persones, una més a Girona. Si es té en compte tot Catalunya són nou crítics menys (579) i 12 hospitalitzats menys (1913). Pel que fa als nous contagis, són 2882.

El risc de rebrot ha reculat 19 punts a la regió sanitària de Girona, fins a 459, per sota dels 714 de la setmana del 21 al 27 de juliol. L’Rt, en canvi, puja a 0,74, una centèsima més. La incidència a 7 dies és de 244. Se situa per sobre l’Rt a nivell de Catalunya, que està en 0,73, i el risc de rebront disminueix 39 punts, fins als 490.

El risc de rebrot era de 805 entre el 21 i el 27 de juliol, per tant baixa gairebé a la meitat. La incidència a Catlaunya a 7 dies és de 265,15 entre el 28 de juliol i el 3 d’agost, per sota dels 427,70 de l’interval anterior. A 14 dies, la incidència és de 692,85 entre el 28 de juliol i el 3 d’agost, per sota dels 1.024,41 de l’interval anterior.

A la regió sanitària de Girona, el 10,93% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 152 pacients ingressats, 37 menys que en l’anterior balanç.

Una de les dades positives del darrer balanç és el descens de persones ingressades i a les Unitats de Cures Intensives. El descens de nou persones a tot Catalunya fa que se situïn en 579 i els 1913 hospitalitzats. Pel que fa als morts, a les comarques gironines ha mort una persona i a tot Catalunya la xifra és de 27 morts. El total de defuncions des de l’inici de la pandèmia és de 22.852 persones. Continuen donant-se nous contagis, ja que són 2882 nous després del darrer recompte i el total des de l’inici de la pandèmia ascendeix a 922.939 casos, dels quals 856.037 per PCR/TA. Entre les persones que viuen en residències, s’informa de 33.531 casos confirmats per PCR o TA des de l’inici de la pandèmia, 62 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 37.148. En total, han mort des de l’inici de la pandèmia 8.957 persones, sis més en 24 hores.

Pel que fa a les vacunes s’han posat 60.180 noves dosis. I el 20,4% dels adolescens té la pauta completa.

L’UCI de la Vall d’Hebron va registrar el 2 d’agost un pic de 589 ingressats a cures intensives, la dada més alta de les darreres setmanes i un número que no es veia des del febrer. Dimarts, però, per primer cop en gairebé trenta dies, la xifra va baixar i se situava en 581 (-8). Des de llavors, la xifra global dels pacients crítics registrats a Catalunya ha baixat lleugerament però divendres va tornar a pujar (588). Ara esperen si s’estabilitza o fluctua.

Catorze crítics de menys de 30 anys ingressats

Els ingressats a les UCI han baixat. També ho han fet les persones menors de 30 anys, que són 14, quatre menys que en el darrer recompte. En concret, 14 tenen de 20 a 29 anys (-3), no n’hi ha cap entre 10 i 19 i tampoc de menys de deu anys. A partir dels 30 anys, 35 tenen de 30 a 39 anys (-6), 63 van dels 40 als 49 anys (-18), 79 tenen de 50 a 59 anys (-18) i 125 tenen de 60 a 69 anys (-23). Hi ha 62 malalts crítics de 70 a 79 anys (-9) i 8 de 80 a 89 anys (-4). Cap de més de 90 anys. Per tant, n’hi ha 112 que tenen menys de 50 anys i 274 de més d’aqueta edat.