L’equip del govern municipal de Llívia ha avançat que el nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), que està en procés d’aprovació, prioritzarà la creació d’espais de dinamització econòmica local per tal de fomentar la primera residència i deixarà en un segon terme la promoció de zones urbanes pensades per al turisme residencial. El nou POUM de Llívia té com a repte posar al dia un planejament que encara data del 1986 i que el mateix Ajuntament ha qualificat d’obsolet.

Segons va avançar el consistori, el nou POUM «preveu potenciar el sòl per a activitat econòmica per tal de contribuir a arrelar la població tot l’any, i reduir el pes de l’habitatge estacional» i, alhora, «aposta per una mobilitat sostenible i posa especial atenció a la progressiva transformació de la carretera N-154 en un vial pacificat».

En aquest sentit, el text recull la voluntat de l’equip de govern d’incorporar la carretera a la trama urbana per així reduir la perillositat del vial i facilitar el passeig pel centre de la vila. El nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal també recull «un catàleg de béns a protegir per a les properes generacions».

L’Ajuntament de Llívia va anunciar que la nova eina urbanística passarà pel ple municipal els pròxims mesos de setembre o octubre per tal de fer-ne l’aprovació inicial. En aquest tràmit, el text proposat estarà dos mesos a exposició pública per tal que els veïns puguin presentar al·legacions als aspectes pels quals que es considerin afectats. L’Ajuntament ja ha fet una presentació del text als veïns.