A les comarques gironines hi ha 61.581 persones sense un punt d’accés a diners en efectiu. Això suposa el 7,9% del total d’habitants de la província, segons alerta un informe del Banc d’Espanya. Aquest organisme concreta que els usuaris afectats es solen trobar en zones geogràfiques sense entitats bancàries o altres punts propers que proveeixin de bitllets o monedes les butxaques dels ciutadans en un radi de 5 o 10 quilòmetres.

En terres gironines hi ha 123 municipis sense establiments d’efectiu (i 98 on sí que n’hi ha), repartits sobretot a les zones interiors de l’Alt i Baix Emprodà, al Ripollès i a la Cerdanya. De fet, la província és la quarta d’Espanya amb més població afectada després de Lleó (75.460), València (66.181) i Barcelona (63.530). En aquest últim cas, la xifra correspon sobretot a habitants fora de l’àrea metropolitana; per aquest motiu, el percentatge d’afectats respecte el total a la província barcelonina és només de l’1,1%. Els 7,9% d’habitants de Girona en aquesta situació situen la província en la 15a posició dins de l’Estat, i en la segona de Catalunya per darrera de Lleida (8,8%).

L’estudi del Banc d’Espanya també indica que les comarques gironines compten amb 1,6 punts d’accés en efectiu per cada 1.000 habitants, una xifra a mig camí entre l’extrem de Conca (amb 2,4 per cada 1.000 persones) i Cadis (amb 1,1 per cada 1.000 persones).

Tot i això, el grau de concentració d’aquests punts és elevat i se situa al voltant del 0,7 d’un màxim de 0,9. Això indica una certa desigualtat territorial a l’hora d’accedir a l’efectiu, desequilibri que es veu plasmat en el número de municipis sense els punts d’accés i en el nombre de persones afectades.

Situació «vulnerable»

A nivell estatal, uns 1,3 milions de persones es troben en una situació «que pot considerar-se vulnerable» pel que fa a l’accés a oficines bancàries i caixers després dels tancaments de sucursals bancàries en els últims anys. Malgrat que la xarxa bancària a Espanya és «àmplia» i amb una «cobertura generalitzada», compta amb una distribució geogràfica «heterogènia a nivell regional», conclou l’estudi. Això es tradueix en què una part de la població, la que viu en zones de menor densitat, «manca d’un punt d’accés a l’efectiu en el seu municipi i en un radi de 5 quilòmetres». L’accés a aquests serveis és un dels elements bàsics de la inclusió financera. A finals de 2020, un total de 1,2 milions de persones mancaven d’oficines bancàries o caixers en els seus municipis, segons l’estudi. Davant l’allau «previsible» de tancaments d’oficines i caixers previstos per les entitats financeres en el procés d’integració i de reducció de costos en el qual es troben, aquesta afectació al 3% de la població requereix impulsar solucions per a garantir l’accés a l’efectiu. Una de les alternatives són les oficines mòbils, així com els agents financers, l’ús de les oficines de Correus i la retirada d’efectiu en un establiment comercial. En zones rurals d’Irlanda, Regne Unit o Àustria està molt estès l’ús d’oficines postals.

L’estudi es realitza amb dades tancades el 2020, quan el nombre d’oficines bancàries i de caixers automàtics es va situar en 22.299 i en 49.481, respectivament. Això suposava 1,5 punts d’accés a l’efectiu per cada 1.000 habitants. Des del 2008, el nombre d’oficines bancàries ha disminuït prop del 50% i el total de caixers automàtics s’ha retallat un 20% pel profund procés de consolidació del sector.

Segons l’organisme, aquestes diferències territorials s’expliquen en la menor densitat de població d’una regió, així com l’orografia del territori. A conseqüència d’aquests factors, la cobertura de la xarxa d’oficines i de caixers automàtics en aquestes zones del país ha estat menor i s’ha hagut de veure compensada, en part, per solucions alternatives, com a agents financers o oficines mòbils, encara que aquestes no poden substituir completament el ventall de serveis que presten els canals tradicionals.

Segons l’estudi, 340.000 ciutadans viuen en municipis amb una vulnerabilitat alta quant a l’accés a punts d’efectiu, la qual cosa suposa el 0,7% de la població. Aquestes localitats manquen de punts tradicionals d’accés a l’efectiu, la distància mitjana al més pròxim és de 9,4 quilòmetres, la població major de 60 anys supera el 4% del total i la renda disponible està per sota de la mitjana nacional. En general són municipis petits, amb una població mitjana de 400 habitants. Les províncies de Lleó, Salamanca i Zamora concentren la major part de la població en municipis considerats de molt alta vulnerabilitat en l’accés a l’efectiu.

Al seu torn, prop d’un milió de ciutadans viuen en municipis amb una vulnerabilitat mitjana en l’accés a l’efectiu. En proporció, compten amb 0,6 punts d’accés a l’efectiu per cada 1.000 habitants, la distància mitjana és de tres quilòmetres, el percentatge de població major de 60 anys supera el 35% del total i la renda disponible està per sota de la mitjana nacional. La grandària mitjana d’aquests municipis és, aproximadament, de 1.700 habitants. Les províncies gallegues de Lugo, la Corunya i Orense concentren prop del 24% de la població dels municipis considerats de vulnerabilitat mitjana.

Sucursals i caixers

La infraestructura bancària es compon essencialment de sucursals i caixers automàtics situats en aquestes, i en menor mesura, de caixers automàtics desplaçats (8,5% del total). El 78% de les oficines i caixers es troben en localitats amb més de 10.000 habitants.

Els caixers d’operadors independents es concentren en grans nuclis urbans del vessant mediterrani i en el sud i centre peninsular. Solen instal·lar-se en zones de molt de pas, com a estacions de tren, aeroports o centres comercials. A Espanya existeixen uns 6.000 caixers d’aquest tipus, que suposen el 12,1% del total. Només l’1% està instal·lat en municipis amb menys de 10.000 habitants.