Gossos rescats perquè vivien situacions deplorables o eren utilitzats per delinqüents sovint tenen una segona oportunitat, i això és gràcies a persones que els troben en protectores i se’n volen fer càrrec. Tot i això, adoptar un gos és una decisió important i fer-ho amb un que ha estat víctima d’alguna d’aquestes pràctiques pot ser, d’entrada, un repte, bàsicament per por que tinguin algun tipus de seqüela.

Hi ha cans, per exemple, que es passaven el dia sols i els utilitzaven delinqüents per vigilar una propietat on es cultiva droga. Es tracta d’animals acostumats a estar sols i que tenien poc contacte amb la gent Les protectores, però, els recuperen, després d’exàmens veterinaris i dels tractaments necessaris.

Un cop en bones condicions de salut, els cans ja poder ser adoptats, i això es el que va decidir fer Cristina Burrassó. Una veïna de Girona que va veure una notícia al Diari de Girona on s’informava que el Seprona de la Guàrdia Civil havia rescatat un gos que vivia en males condicions en una finca de Riells i Viabrea. Per aquests fets, quatre persones van resultar investigades per maltractaments.

Aquesta situació es va donar a conèixer a inicis de juliol i poc després, la gironina en saber que l’havien traslladat al Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS) va decidir contactar-hi per adoptar-lo. Burrassó ja té un gos petit, però la família en volia un altre.

Rescatat a Riells pel Seprona

Al web del CAAS va trobar el gos de raça Setter que havia rescatat el Seprona i que el centre havia batejat amb el nom de Tom. A Riells va ser rescatat d’una finca on vivia en unes higienico-sanitàries deplorables. Residia en un recinte ple d’excrements, on hi havia menjar en descomposició i aigua en mal estat. I a més, tenia molts paràsits.

Burrassó va anar a Tossa de Mar amb la seva parella i després de conèixer en Tom no van tenir dubtes. Se’l van emportar a casa en l’anomenat període de pre-adopció.

En Tom té uns set anys i, per tant, ja és adult. Un cop a Girona, el van portar a la perruqueria perquè els van recomanar rentar-lo i el van traslladar al seu pis. Burrassó destaca que és un animal molt carinyós, però un cop a casa no parava d’anar amunt i avall, «en bucle».

El notava nerviós, tot i que tota l’estona estava amb ells s’hi acostava per estar-hi a prop, dormir-hi, el què fos. Per tenir-ne cura li van comprar tot tipus de material- menjadora, corretja, etc-. Finalment, però, van veure que el gos no podia ser feliç en el seu pis i que el que necessitava era un espai molt més gran. Van provar-ho a casa d’un familiar i allà, tot i estar nerviós, s’esplaiava en un gran terreny i hi estava més confortable.

Finalment, van decidir retornar-lo a la protectora perquè a casa del familiar no s’hi podia quedar. Tot i això, Burrassó i la seva família van cada setmana van a passejar-lo perquè en Tom no se senti sol i fa una crida perquè algú l’adopti.

La gironina s’emociona i explica que tot i els pocs dies que el van tenir, és un animal «molt bo» i que en una casa amb terreny o terrassa, l’animal s’adaptaria perfectament. Ara diu tenir el «cor trencat» quan el veu i espera que una altra família el pugui atendre amb les condicions que es mereix. Que sigui un gos rescatat és el que els va fer prendre la decisió d’anar fins a la protectora de Tossa del Consell Comarcal i insta la gent a no pensar-s’ho i adoptar-lo a ell o a un altre gos. I és que, malgrat que el seu passat li pot provocar que quan passeja a l’exterior tingui moments de «por», només vol que estiguin per ell i hi juguin.

El comís, complicat

Aquest és un exemple del prop del centenar d’animals que tenen en adopció actualment al CAAS, que està situat a Tossa de Mar. El cap de Sostenibilitat del centre, Miquel Garcia, ressalta que entre un 10 i un 15% dels gossos que tenen en l’actualitat al centre procedeixen d’aquest tipus de casos - d’actuacions policials en cases ocupades, de rescats que els porten el Seprona o els Rurals-.

El que succeeix, però, és que hi ha una normativa molt clara i des del centre no poden actuar sempre. Garcia especifica que, «si l’animal no es troba al carrer, nosaltres no podem entrar a dins d’una casa», encara que sigui ocupada. Només tenen autorització quan s’escapa i, per tant, es troba a la via pública. Un altre aspecte que subratlla el tècnic és que aquests animals no són «comisssats», perquè en cas d’aquesta figura hi ha una normativa específica i que passa per molta burocràcia. D’entrada, suposarà que l’ajuntament hagi de resoldre un expedient i que l’animal prèviament hagi d’estar a una residència canina fins que es resolgui el cas. Després és quan pot arribar a Tossa.

Efecte Covid: més cadells

La crisi sanitària sembla que també té efectes en les adopcions d’animals. Garcia destaca que el positiu d’enguany és que hi ha més adopcions que recollides d’animals abandonats i que darrerament la gent sembla més sensibilitzada. Però amb el que es troben és que molta gent els truca per recollides de cadells de gossos -no els abandonen- ja que la gent no se’n pot fer càrrec per la crisi i demanen que se’n facin càrrec a la protectora.