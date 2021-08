Cada oficina bancària a Girona va donar servei a 4.398 habitants el 2020. Aquestes són les darreres dades de l’anuari estadístic elaborat per l’Associació Espanyola de Banca (AEB), que comparades amb fa cinc anys indiquen que la ràtio gairebé s’ha doblat en comparació al 2015. Aquell any, cada local de les entitats bancàries establertes a la província va prestar servei a 2.953 treballadors. La xifra és una mostra del procés de concentració i fusió dut a terme pels grans bancs en els darrers temps, i en la desaparició de les caixes d’estalvi i les petites entitats bancàries. No obstant això, el nombre de treballadors amb prou feines s’ha reduït, passant de 1.259 empleats a 1.100.

Malgrat aquesta dinàmica, Girona és una de les províncies amb una de les ràtios més baixes. A nivell estatal, els bancs espanyols comptaven de mitjana amb una oficina per cada 5.660 habitants el 2020, de manera que cadascuna donava servei a 546 habitants més que al 2019, segons l’estudi de l’AEB.

Com a Girona, el nombre d’habitants als quals atén cada oficina bancària a Espanya gairebé s’ha duplicat des dels 2.959 de 2008, arran del procés de reestructuració bancària que es va iniciar llavors i que ha vingut acompanyat d’una tendència de consolidació en el sector, amb cada vegada menys sucursals i empleats. L’anuari de l’AEB aglutina les dades d’entitats com Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter, representatives del 63% del sector financer espanyol. De la seva banda, segons l’anuari estadístic de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis (CECA) consultat per Europa Press, que inclou a entitats com CaixaBank, Liberbank, Unicaja Banc, Kutxabank, Abanca o Ibercaja, les dades segueixen la mateixa línia: un oficina per cada 4.735 habitants en 2020, enfront dels 4.376 habitants als quals donava servei en 2019 i els 1.847 de 2008.

El document de l’AEB recull que les seves associades comptaven amb 8.367 oficines a Espanya al tancament de 2020, enfront de les 9.207 d’un any abans i les 15.638 de 2008. De la seva banda, les entitats de CECA comptaven amb 10.079 oficines en 2020, enfront de les 10.804 de 2019 i les 25.035 oficines de 2008.

Pel que fa a les dades per províncies, el major nombre d’habitants per oficina bancària el presenta Ceuta, amb 11.994 habitants per oficina el 2020, seguit de Huelva (11.245 habitants), Melilla (10.535), Guadalajara (10.520) i Granada (10.174). Per contra, les províncies en les quals cada oficina ha d’atendre un menor nombre d’habitants són, a banda de Girona, Badajoz (3.527), Lleida (4.113), León (4.229), Astúries (4.249), Illes Balears (4.402), Cantàbria (4.549) i Guipúscoa (4.625). Respecte al sector CECA, que situa més de la tercera part de les seves oficines en territoris amb menys de 10.000 habitants, les províncies amb major nombre d’habitants per oficina són Melilla (14.513 habitants per oficina), Ceuta (10.525 habitants) o Alacant (8.506).