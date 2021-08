La Policia Local de Palafrugell va posar al llarg de divendres a la nit i la matinada de dissabte un total de 43 denúncies per «botellons» a la via pública i cinc denúncies més per entrar a les platges tot i estar tancades.

El consistori baixempordanès ha decidit barrar l’accés a les platges de Calella, Llafranc i Tamariu per evitar-hi aglomeracions ara que el municipi no té toc de queda per la millora dels indicadors de la pandèmia. L’Ajuntament vol evitar que s’hi concentrin grans acumulacions en el primer cap de setmana sense toc de queda.

En un ban signat per l’alcalde, Josep Piferrer, d’onze de la nit a sis del matí està prohibit entrar a les platges i les sancions poden arribar als 900 euros de multa, segons l’article 14 de l’ordenança de civisme del municipi.

L’Ajuntament de Palafrugell ja ha instal·lat cartells a les platges informant de la restricció.