La concentració bancària i el tancament de les antigues caixes d’estalvis han deixat diversos municipis de la província orfes d’oficines bancàries o caixers automàtics. Municipis com Navata s’han quedat sense cap punt de retirada d’efectiu. D’altres, com Calonge, han aconseguit mantenir l’única oficina restant gràcies a la pressió veïnal.

Navata es va quedar sense caixer del Banc Santander el març passat. Un sector de la població es va queixar, i l’Ajuntament va fer una consulta popular per veure si calia trobar una alternativa. El municipi va mostrar la seva resignació: només hi van haver 67 vots, i el resultat va ser negatiu, és a dir, contra la cerca d’alternatives per fer recuperar el caixer. L’alcalde, Jaume Homs, dona l’assumpte per tancat: «Amb el resultat de la consulta, ho hem deixat en un punt mort, no farem res més». Diu que el problema és que ara la gent s’ha de desplaçar fins a Figueres per obtenir crèdit, o fer-ho a través de l’oficina de Correus, «que tarda uns dies». En aquest sentit, assegura que «la falta d’efectiu sempre és un problema, però avui en dia es paga tot amb targeta, fins i tot un cafè».

A Calonge, els veïns van fer més rebombori quan l’única oficina d’atenció presencial que quedava al municipi, de CaixaBank, va anunciar al juny la decisió de tancar. L’associació de comerciants es va mobilitzar per reclamar-ne el manteniment, assegurant que la seva marxa suposava un greuge per als marxants del mercat que no tenien cap possibilitat d’accedir a l’efectiu per donar canvi als clients. Finalment, gràcies a aquestes pressions i a la mediació de l’Ajuntament, l’entitat va decidir mantenir l’oficina.

Sant Jaume de Llierca també es va trobar d’un dia per l’altre amb què l’única oficina que hi havia tancava les portes. Una dècada abans n’havia tingudes dues obertes cada dia de les nou del matí a les dues del migdia. «Ens vam trobar la seu de l’entitat, en qüestió d’hores, que havia tret l’oficina, el caixer i tot. Això va provocar un trasbals important a tots els veïns del municipi», va assegurar l’alcalde, Jordi Cargol, en declaracions a Ràdio Olot. Fa poc més d’un mes, el Consell de la Gent Gran de la Garrotxa es va manifestar a Olot contra l’escletxa digital bancària. Això ha obligat les administracions locals d’aquella comarca a adoptar compromisos per demanar a les entitats més atenció en segons quins municipis. La regidora de Benestar Social, Imma Muñoz, va constatar que «el distanciament amb els clients és cada vegada més gran, i el tracte cada vegada és més fred». «Interpel·lem a les entitats financeres per reforçar l’atenció i els serveis als clients més enllà del procediment telemàtic, per atendre la gent gran i la resta de persones amb dificultats per fer tràmits», va demanar. Muñoz va afegir a l’emissora municipal que el consistori reclamarà «qualitat, especialització i una informació adequada».