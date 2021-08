«Hores extres sense cobrar que resten dels dies de vacances, sense indemnitzacions. Jornades de més de 10 hores diàries». «Sou: 3,5€/H. Cap racista i masclista, que crea rivalitats entre treballadores». «13h al dia per un sou de 1.000€. A l’agost no hi ha dia de festa. Menteixen a inspecció de treball, coaccionant els treballadors».

Aquestes són algunes de les denúncies publicades a @Explota_brava, un compte d’Instagram que va néixer fa tres anys amb l’objectiu de fer visible l’explotació laboral que es viu a les zones turístiques de la Costa Brava. Les persones que visquin o hagin viscut una situació de vulneració de drets els poden fer arribar la seva experiència, i des del compte ho publiquen de forma anònima. Es tracta d’una campanya promoguda per Arran Alt i Baix Empordà, i actualment acumula més de 180 casos i al voltant de cinc mil seguidors.

Des d’Explota Brava constaten que no són casos aïllats, sinó que són unes dinàmiques, «productes de la lògica capitalista», que «estan a tot arreu», i s’accentuen amb l’explosió del turisme costaner durant la temporada d’estiu. Les seves denúncies públiques inclouen diferents tipus d’explotació laboral, com la manca de descansos o de vacances, la supressió de plusos de nocturnitat o la vulneració del salari mínim. Una problemàtica que afecta principalment el jovent, però des d’Explota Brava subratllen que «és una situació que acaben vivint també persones adultes que s’hi dediquen tot l’any».

A part de fer una exposició pública dels establiments on vulneren els drets del treballador, Explota Brava treballa colze a colze amb la Coordinadora Obrera Sindical (COS), que ajuda els afectats amb assessorament laboral i jurídic. És a través del sindicat que s’anima els joves a formalitzar una denúncia «si es creu que hi pot haver recorregut jurídic». De fet, la secertària general de Comissions Obreres a les comarques gironines, Belén López, subratlla la importància de fer aquest pas: «Per poder transformar i revertir la situació, la gent ha de denunciar per exigir el compliment de la normativa», indica. La condició temporal del treball és un factor que dificulta aquest fet. «Com que un gruix important de gent vol feina a l’hostaleria per a pocs mesos, és un sector poc organitzat. I si no hi ha acció sindical, la precarietat en el marc contractual agafa embranzida», indica. Des d’Explota Brava coincideixen amb la importància de denunciar. «Entenem que és una tasca àrdua i de vegades no ve de gust, però és important. No només respecte a la teva persona, sinó també per les companyes que puguin venir després de tu», constaten. «Si denuncies, segurament l’any vinent el nivell d’explotació laboral haurà reduït. I si no, es torna a denunciar, fins que ofereixin condicions de treball dignes», apunten.

Des de CCOO, López afirma que a Inspecció de Treball hi ha una «manca de personal» i que no sempre tenen «suficients recursos» per examinar les empreses denunciades. Tanmateix, López subratlla que no hi pot haver un inspector a cada empresa i, en canvi, destaca la importància de l’eliminació de la reforma laboral del 2012, que «trenca la balança en el moment de la negociació, i la decanta cap a l’empresari». A més, subratlla la importància d’un canvi de model productiu, que «no especuli amb el territori i amb les persones» i la conscienciació de totes les persones que «les millores es guanyen, no te les regalen», destacant així la importància de les solucions col·lectives i no individuals.

Resposta de l’empresariat

Des d’Explota Brava asseguren que han tingut una resposta empresarial, moltes vegades en forma d’amenaça. «No és plat de bon gust pels empresaris que veuen els seus establiments a Explota Brava» asseguren. I afegeixen que les amenaces no els fan «cap mena de por» i que «seguiran fent la seva feina».

També afirmen que la seva activitat està generant canvis als establiments turístics. «Mai és el canvi al nivell ni per les raons que voldríem», diuen des d’Explota Brava. I afegeixen que molts canvis són per «pura publicitat» davant l’acció sindical, «no per un convenciment o un mínim d’empatia cap a les treballadores».

En les últimes setmanes, Explota Brava, amb la sectorial del Lleure de la COS, estan portant a terme una campanya amb relació als casos d’explotació laboral que han sorgit a d’una empresa de colònies de Catalunya.

Consells d’autodefensa laboral

Explota Brava ofereix esporàdicament a través de les seves xarxes socials consells d’autodefensa laboral. Es tracta de formació bàsica a l’abast de tots els usuaris. Uns consells que de ben segur serviran per fer front situacions actuals, agreujades per la crisi del coronavirus. Des de Comissions Obreres, Belén López alerta que les condicions precàries han augmentat a causa de la crisi del coronavirus. Assegura que les empreses estan en una situació difícil, igual que els treballadors. «Hi ha molta pressió per treballar» declara López, «i això beneficia als empresaris perquè si no ho agafes tu, ho agafa una altra persona», conclou.