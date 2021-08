La velocitat de propagació (Rt) de la covid-19 va tornar a augmentar ahir a les comarques gironines. Segons les darreres dades publicades pel Departament de Salut, la regió sanitària de Girona registra una Rt de 0,76, 3 centèsimes més que el dia anterior. Tot i això, encara se situa lluny de la barrera de l’1. De la mateixa manera, cap dels grans municipis gironins tampoc superen aquesta barrera, de forma que es mantenen per sota del llindar que garanteix el retrocés de la pandèmia. En concret, el municipi gironí amb una velocitat de transmissió del virus més elevada és Salt, que registra un 0,89, seguit de Figueres i Girona, tots dos amb 0,81.

Per altra banda, el risc de rebrot segueix en una clara tendència a la baixa. En el darrer balanç va tornar a disminuir 24 punts, i ara mateix se situa en 435, encara en nivells de risc molt elevats. En comparació amb la setmana passada, quan aquest indicador se situava en 654, ha caigut un total de 219 punts.

Fa dues setmanes se situava encara per sobre dels 1.000 punts, en concret, en els 1.027. Actualment, els grans municipis gironins que registren risc més elevat són Lloret de Mar, amb 716 punts, Figueres, amb 592, i Salt, amb 581. També van a la baixa la incidència acumulada a 14 dies, que es troba en 577,49 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la setmana passada era de 857,94, i la incidència a 7 dies, que és de 233,09, per sota de la setmana passada, quan es trobava en 344,40 casos.

Tot i això, la disminució dels indicadors costa de notar als hospitals. Encara que aquesta setmana el nombre de pacients ingressats per covid-19 als hospitals gironins ha notat una baixada, en el darrer balanç van tornar a pujar. Actualment hi ha 159 hospitalitzats, 7 més que el dia anterior. Encara van augmentar més els pacients en estat crític, que van créixer en 8 fins a arribar a ser 65.

Pel que fa a nous contagis, els CAPs de les comarques gironines van rebre durant el dissabte menys visites relacionades amb la Covid-19, un total de 653. Tot i això, és l’efecte del cap de setmana, ja que durant els dies laborables el nombre de visites diàries no ha baixat de les 1.968, i la majoria de dies s’ha situat per sobre de 2.000. Així, en el darrer balanç es van registrar 207 nous positius, un 30,8% menys que el dia anterior. Amb aquests, el total acumulat des de l’inici de la pandèmia és de 96.995. Durant tota la setmana s’han dut a terme 14.545 proves PCR i 9.723 testos d’antígens, dels quals ha donat positiu un 10,64%. La taxa de positivitat ha baixat respecte les setmanes anteriors.

Finalment, Salut va comunicar una nova mort a la regió sanitària de Girona, que sumada a les anteriors deixa un total acumulat de 2-171 víctimes mortals de la pandèmia.

Catalunya es troba prop dels 600 pacients crítics

Els hospitals catalans tenen un total de 598 pacients ingressats a les UCIs a causa de la covid i es troba, per tant, a prop dels 600 crítics. Ahir se’n van sumar 19 més. Catalunya no ha tingut més de 600 llits d’UCI ocupats per pacients covid des del passat 19 de febrer. Dels crítics actuals, 389 necessiten el suport de ventilació invasiva, 22 suport ECMO i 187 suport no invasiu. A Catalunya també va créixer l’ocupació hospitalària en planta, on van ingressar fins a 25 pacients nous. Actualment n’hi ha un total de 1.938, menys que el dissabte anterior, quan eren 2.235.