L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) preveu una onada de calor a partir d’avui dimarts 10 d’agost amb temperatures màximes de forma persistent per sobre de 35 graus centígrads i mínimes a prop dels 20 graus.

Aquesta situació, que ja s’ha descrit com un dels episodis més durs pel que fa a la calor d’aquest estiu, va provocar que el Servei Meteorològic de Catalunya emetés ahir un avís per onada de calor a partir de demà dimecres. Aquesta onada es podria allargar diversos dies, amb una lleugera baixada el diumenge, i podria tenir el seu punt àlgid en el dijous, tot i que tot apunta que continuaria la setmana vinent. L’avís del Servei Meteorològic, que de moment s’ha fet per les comarques d’interior, es podria estendre al conjunt del país.

L’onada es deu a l’acostament de dues masses càlides; la de la península Aràbiga i la del Nord d’Àfrica, que faran «diana» a tota la mediterrània occidental amb la possibilitat de batre rècords de calor a la península i a les Illes Balers, tant en temperatures màximes com mínimes.

Advertència de Protecció Civil

En conseqüència, el Servei Meteorològic va avisar ahir de l’augment del risc d’incendi la manca de precipitacions i Protecció Civil va notificar ahir una «Preelarta» del Pla especial d’emergències per incendis forestals (INFOCAT).

La previsió és que l'episodi meteorològic es noti sobretot dimecres a les comarques de Ponent i dijous, també, a la Catalunya Central. Davant d'això, Protecció Civil recomana beure molta aigua i fer àpats lleugers, evitar exposar-se les hores de més sol i estar en llocs climatitzats quan faci més calor. A més, ha demanat als ajuntaments es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l’aire lliure i persones amb malalties cròniques.

A banda, el «Projecte 4 Estacions» també va alertar ahir d’una entrada de pols sahariana en suspensió. «Amb tota seguretat la concentració de partícules PM10 superaran els límits recomanables per l’OMS», van explicar, fent referència al deteriorament de la qualitat de l’aire. Per això, des del projecte meteorològic van aconsellar no fer esport en hores centrals del dia.

Màximes de 34 a Girona

A les comarques gironines la calor no arribarà amb tanta intensitat fins demà dimecres, ja que avui es veurà condicionada per alguns núvols que poden portar ruixats febles i passatgers, tal com van aparèixer ahir a la costa.

Demà s’esperen màximes de 34 graus centígrads a Girona, Banyoles i Olot, mentre que la mínima no disminuirà dels 18 graus. A Ripoll, la màxima serà de 33 graus, mentre que a Figueres, a la Bisbal d’Empordà i a Santa Coloma de Farners podrà arribar als 32. Per la seva banda, a la Cerdanya també augmentaran les temperatures com al conjunt del Pirineu, i a Puigcerdà es podrà assolir una temperatura màxima de 32 graus centígrads. Especialment al litoral, es preveu que hi hagi una humitat i una xafogor intensa durant tot el dia.