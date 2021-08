El projecte europeu transfronterer Entrepyr II que ha permès coordinar els refugis d’alta muntanya de tota la serralada ha posat en marxa la primera central de reserves específica per aquest tipus d’establiment amb la inclusió, finalment, de dos refugis a la Cerdanya, els dels Estanys de la Pera al terme municipal de Lles de Cerdanya i el de Prat d’Aguiló, al de Montellà i Martinet, així com el de Coma de Vaca al municipi de Queralbs, al Ripollès.

La nova central de reserves és una fita que perseguien de fa molts anys els refugis del Pirineu per tal d’oferir una oferta unificada més enllà de les divisions administratives, tant estatals, provincials o departamentals, com de la titularitat dels edificis. En aquest sentit, el projecte es manté a fi efecte que s’hi puguin anar afegint altres refugis privats que encara no en formen part.

El web que gestiona els allotjaments també ha inclòs entre els 70 refugis del Pirineu el de Lluís Estassen al Berguedà, que dóna accés al Pedraforca i el Cadí, i el dels Cortalets, a Prada de Conflent que dóna accés al Canigó. Pel que fa al Pirineu de Lleida, la central de reserves també inclou per ara els refugis de Ventosa i Calvell a l’Alta Ribagorça; Colomina al Pallars Jussà; Amitges, Certascan, Josep Maria Blanc i Vallferrera al Pallars Sobirà), i Artiga de Lin, Colomèrs, Conangles, Restanca i Saboredo a la Val d’Aran.

El projecte ha posat en marxa un cercador a través d’un web eminentment visual en el qual l’usuari veu en una graella els 70 refugis. A partir de la seva imatge pot obtenir informació de cada un d’ells així com l’enllaç directe per a reservar-hi l’estada. El web es complementa amb paquets d’informació de cada refugi en els quals s’hi poden trobar les rutes senderistes vinculades a cada zona així com les activitats que s’hi poden fer o la manera d’arribar-hi.

Entrepyr II és un projecte de cooperació transfronterera emmarcat en el programa de Cooperació Territorial Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA), creat per la Unió Europea, que compta amb un pressupost d’1,5 milions d’euros dels fons europeus.