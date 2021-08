Les organitzacions de l'Esquerra Independentista han convocat quatre manifestacions per la Diada de l'11 de Setembre d'enguany, a Barcelona, Girona, Reus i Lleida. En un comunicat, denuncien "la nova ofensiva recentralitzadora de l'Estat" i el "reencaix autonomista". A més, asseguren que el govern espanyol "no té cap intenció" de respectar ni el dret a l'autodeterminació ni els drets socials i criden a la mobilització. A més, veuen la taula de diàleg prevista per a la setmana del 13 de setembre com "un intent de pacificar el conflicte independentista" i avisen que si se celebra convocaran noves mobilitzacions.

De cara a l'11-S les organitzacions de l'esquerra independentista Arran, Endavant, la COS, Alerta Solidària, el SEPC i la CUP convoquen una manifestació i acte polític a Barcelona, que començarà a la plaça Urquinaona i acabarà a la plaça Comercial. La manifestació de Reus començarà a les 19.30 hores al Mercat Central, la de Lleida a les 12 hores a la plaça Paeria i la de Girona serà a les 12 hores a la plaça del Vi.

Les organitzacions fan les convocatòries sota el lema 'La lluita és l'únic camí, ni pactes ni renúncies".