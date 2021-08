Una jove de 16 anys que anava amb bicicleta es va precipitar aquest diumenge al vespre en un rec sec a Camprodon. La noia va caure d’una altura d’uns dos metres fins al rec buit i va patir lesions a l’esquena. Unes afectacions considerades greus pel SEM i que van obligar-la a ingressar a l’hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona.

El succés es va produir cap a les vuit del vespre, en una àrea pròxima al càmping de Camprodon. La jove va caure per causes que es desconeixen en el rec i els Bombers a requeriment del SEM van desplaçar-se fins a la zona on hi havia la noia accidentada.

Van immobilitzar-la i van carregar-la amb la llitera juntament amb el SEM, que van desplaçar quatre unitats al lloc dels fets.

Posteriorment, un cop estabilitzada, la van evacuar amb ambulància a l’hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona perquè presentava possibles lesions medul·lars i en aquest centre, tenen una unitat especialitzada en aquest tipus de malaltia.

Aquesta és una de les actuacions que han realitzat els Bombers durant el cap de setmana. Es nota que és estiu i en tot Catalunya, n’han fet fins a 26. Dels quals nou han tingut lloc en terres gironines. De fet, aquest cap de setmana, els Bombers han superat el miler de salvaments al medi natural.

Els rescats més destacats dels Bombers a Girona durant el cap de setmana van concentrar-se tant a la costa com la muntanya. Per exemple, el dissabte al migdia van actuar a Platja d’Aro perquè un menor que estava fent surf de rem i havia quedat encallat a unes roques del camí de ronda. Policia Local i Mossos van activar embarcacions però els Bombers van arribar abans fins la víctima, que només presentava rascades. Un altre servei a la Costa Brava va tenir lloc cap a quarts de dues de la tarda, dues persones eren a l’aigua per una avaria en una moto d’aigua a la badia de Sant Pol. Bombers hi van anar però finalment és Salvament Marítim va fer el rescat i va remolcar la moto.

Excursionistes al Ripollès

Els Bombers també van actuar en rescats de muntanya el cap de setmana. Només al migdia de dissabte van tenir tres serveis: una a la Vall d’en Bas per un grup d’excursionistes -tres adults i dos menors- que s’havia extraviat baixant del Salt de Sallent. A Gombrèn van rescatar amb l’helicòpter una dona que va relliscar i es va fer mal a una cama a la Serra de Montgrony. També al Ripollès, van actuar per un home que havia patit una dislocació a l’espatlla al barranc de Núria, aquí també va actuar Grae amb l’helicòpter. El diumenge per exemple, van treballar a Girona, per una dona que va patir un cop a un maluc i no podia seguir el camí als Àngels. Els Bombers la van estabilitzar i la van portar a una ambulància, ja que la zona era inaccessible.