El descens de la contaminació va ser un dels pocs aspectes positius del confinament per la COVID-19 durant l’any passat. Menys tràfic, millor qualitat de l’aire i, segons les dades de la Generalitat, un descens de la contaminació emesa per les grans empreses; com a mínim d’aquelles afectades pel règim europeu del comerç de drets d’emissió, i que per tant es veuen obligades a fer públiques les seves dades. Durant l’any passat, les emissions de diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera d’aquestes grans empreses gironines va disminuir un 14,34%, una dada superior a la mitjana espanyola, on la reducció es va situar en un 9,5%. A la província de Girona, l’empresa que més CO2 allibera a l’atmosfera és l’alimentària Nestlé, situada a la capital, amb 106.057 tones l’any passat, que de tota manera van suposar una reducció del 3,08% repecte el 2019. Tot i això, cap empresa gironina es troba entre les que més emeten de tot Espanya, que estan encapçalades per la productora d’acer asturiana Arcelor Mittal, amb gairebé quatre milions de tones emeses durant el 2020.

Empreses alimentàries, papereres i de calç es troben entre les companyies gironines que més gasos emeten. Després de la Nestlé, el segon lloc l’ocupa la planta de cogeneració de Torraspapel a Sant Joan les Fonts, que durant el 2020 va emetre 67.571 tones de CO2. En aquest cas, la reducció respecte el 2019 va arribar gairebé a un 34%. Tot i això, se li han de sumar també les emissions de la pròpia fàbrica Torraspapel, que van sumar 2.772 tones més (un 32% menys que l’any anterior). La suma global de la paperera de Sant Joan les Fonts, doncs, va sumar 70.343 tones de CO2 durant el 2020, gairebé un 34% menys que durant el 2019.

La tercera posició és per a l’empresa Cales de Llierca, dedicada al sector de la calç i situada a Argelaguer. En aquest cas, durant el 2020 va emetre 59.825 tones de CO2, és a dir, gairebé un 12% menys que durant l’any anterior. A continuació hi ha Confirel Aie, la planta de cogeneració de Beuda vinculada a la fàbrica paperera LC Paper de Besalú. Aquesta planta va emetre 36.878 tones de CO2 durant el 2020, el que va suposar una reducció del 24,4% repecte el 2019.

La següent indústria amb una major quantitat d’emissions va ser Cal Industrial SL, situada al barri gironí de Pont Major i dedicada també al negoci de la calç. En aquest cas, les seves emissions van ascendir a 30.774 tones de CO2 durant el 2020, gairebé un 18% menys que durant el 2019.

El llistat també inclou les plantes de Sarval-Bio Industries (abans conegudes com a Sysfeed) a Sant Joan les Fonts i la Vall d’en Bas, dedicades a instal·lacions de combustió relacionades amb la indústria càrnica. La planta de Sant Joan va emetre 14.863 tones de CO2 durant el 2020, el que va representar un creixement del 3,92% respecte l’any anterior. En canvi, la de la Vall d’en Bas, situada al nucli de Sant Esteve, va emetre 13.708 tones, tot registrant una reducció del 0,98%. En total, les dues plantes juntes van sumar durant el 2020 unes emissions per valor de 28.571 tones.

Augments del CO2

Tot seguit, i amb poca diferència, se situa la Papelera de Sarrià, SL, dedicada a la fabricació de paper i carbó i que també es troba entre les poques que van incremenar les seves emissions en lloc durant de reduir-les durant el 2020: va emetre 27.781 tones de CO2, un 1,14% més que durant el 2019.

La següent posició a la llista correspon a l’empresa blanenca Domo Polymer Solutions Spain, que es dedica als productes orgànics en brut i que anteriorment s’anomenava Solvay. En aquest cas, també es va produir un increment de les emissions, que van passar de les 17.251 tones de CO2 el 2019 a les 17.775: per tant, un creixement d’un 3,04%.

Finalment, el darrer lloc de la llista l’ocupa l’empresa Terreal España de Cerámicas, situada a la Pera. En aquest cas, també es troba entre les que van incrementar les seves emissions durant el 2020: va enviar 7.295 tones de CO2 a l’atmosfera, un 2,44% més que durant l’any 2019.