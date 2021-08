Les farmàcies catalanes ja han realitzat fins a 31.111 testos d’antígens des que van ser autoritzats la segona quinzena de juliol. A través d’aquestes proves s’han pogut detectar 417 positius per coronavirus que, tal com destaca la presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Núria Aleixandre, «són totalment asimptomàtics», i que per tant, no s’haurien detectat a través del CAP.

Les dades registrades a l’aplicació TARCAT, a través de la qual el departament de Salut controla les proves realitzades en farmàcies, inclouen tant els tests finançats pel CatSalut, dirigits a participants i treballadors del lleure, com els no finançats, que es poden comprar als mateixos establiments. En aquest segon cas tan sols inclouen els que es realitzen a la mateixa farmàcia, dels quals s’introdueixen els resultats a La Meva Salut, però no els que es duen a terme a casa a través de l’autodiagnosi. «El farmacèutic assegura que el procediment esitgui ben fet i que la prova correspon a la persona», explica Aleixandre, que assenyala la importància del procediment: «La majoria d’errors en les proves de laboratori tenen a veure amb la presa de la mostra».

Així, del total de 31.111 testos realitzats, 27.999 corresponen als subvencionats, que han detectat un total de 365 positius, per tant, amb una taxa de positivitat del 1,3%. Els altres, 3.112 proves, corresponen a les no finançades, que han detectat 61 casos, per tant, han estat positives l’1,9% de les proves.

Aprovisionament de TAR

El subministrament de test d’antígens en farmàcies ja no perilla i després del pic de vendes de finals de juliol, les farmàcies s’han aprovisionat anticipant-se a una possible falta d’existències. Segons l’informe de seguiment de la venda en farmàcies d’aquests test d’autodiagnòsi per a detectar la covid-19, durant la setmana del 26 de juliol a l’1 d’agost se’n van vendre 1.081.554 en farmàcies arreu de l’Estat, en gran mesura a causa de l’obligatorietat d’aquesta prova per a viatjar a determinats països. D’aquestes, 207.074 corresponen a farmàcies catalanes.

L’alta demanda d’aquests test d’autodiagnòstic i la por a una falta de subministrament ha fet reaccionar a les farmàcies però també als proveïdors que en aquestes setmanes (des que el 20 de juliol el Govern va aprovar el subministrament sense recepta) van augmentar en un 40%, segons dades de la consultora. Per tant, si es repeteix aquesta demanda les properes setmanes, les farmàcies disposaran de les existencies necessàries.