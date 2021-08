Com cada any, les Festes del Tura, la Festa Major d’Olot, seran les encarregades de tancar l’estiu. Aquest any tindran lloc del 4 al 8 de setembre i comptaran amb una adaptació obligada a la normativa covid-19. Ara, des de l’organització de la Festa Major obren les portes a la població i fan una crida de voluntaris, que vulguin participar en la festa major des de fins. Es tracta d’un sistema de participació ciutadana que s’impulsa des del 2016. En els últims anys s’han apuntat una dotzena de persones com a voluntaris i voluntàries.

Aquest any concretament es pot col·laborar voluntàriament per a la Ballada de Gegants a la plaça Major, el Concert d’Havaneres a la plaça Major o els concerts que s’han previst al Parc Nou i a la plaça de Braus. Per ser voluntari o voluntària només cal ser major de 18 anys i apuntar-se a través d’un formulari.

Seran les primeres festes majors d’Olot pandèmiques. A la plaça Major s’hi concentraran les activitats de cultura popular (la faràndula), a la plaça de Braus tindrà lloc l’oferta de concerts que es complementarà amb el Parc Nou. Es tracta d’espais que formen part de forma excepcional de les Festes del Tura donada la situació actual arran la pandèmia.