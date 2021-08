La campanya de vacunació a la regió sanitària de Girona va assolir ahir la fita de superar el milió de dosis injectades de les diferents vacunes anticovid. Els professionals sanitaris que es trobaven ahir de servei van celebrar-ho des dels diferents punts de vacunació de la demarcació a través de les xarxes del Departament de Salut, per on van compartir diverses fotos amb que construien el lema «1 milió de vacunes posades RSGirona».

Segons recull la darrera actualització de dades del departament, a la regió de Girona ja han rebut la primera dosi un total de 564.679 persones, i 440.688 també ja tenen la segona. Per tant, s’han injectat un total de 1.005.347 dosis de les vacunes contra la covid. Així, sumant les persones que ja han rebut els dos vaccins, els que tenen la vacuna monodosi de Jansen i les persones menors de 65 anys amb un diagnòstic de covid-19 previ a l’administració de la primera dosi, hi ha un total de 495.740 persones a la demarcació que ja compten amb la pauta completa.

Així, un total del 55,9% de la població de la demarcació ja es troba immunitzada, dada que ascendeix fins al 66,5% si es té en compte tan sols la població major de 16 anys. Per grups d’edat, tenen ja la pauta completa el 91,7% de majors de 90 anys, el 91,3% entre 70 i 79 anys, el 85,3 entre 66 i 69, el 82,7% entre 60 i 65, el 80,6% entre 50 i 59, el 73,1% entre 45 i 49, el 67% entre 40 i 44, el 49,4% entre 35 i 39 anys, el 30,4% entre 30 i 34, el 19,1% entre 20 i 29 anys, el 15% entre 16 i 19 anys i el 0,8% els adolescents entre els 12 i els 15 anys per qui es va obrir la vacunació la setmana passada.

Dues noves morts

Tot i això, en la darrera actualització de dades, Salut va notificar dues noves morts per covid-19 a la demarcació. Amb aquestes, el total acumulat ascendeix a 2.173 des de l’inici de la pandèmia. Alhora, van tornar a augmentar en 7 els pacients hospitalitzats, i ara en son 166. En canvi, van baixar els crítics. Actualment hi ha ingressades a les UCIs gironines 62 persones, 3 menys que el dia anterior. També es van registrar 124 casos nous, de manera que el total acumulat des de l’inici de la pandèmia és de 97.119 positius per coronavirus. Per altra banda, tots els indicadors que mostren l’estat de la pandèmia segueixen a la baixa, excepte la velocitat de propagació, que es manté estable en 0,76. El risc de rebrot baixa 33 punts i se situa en 402, mentre que la incidència acumulada a 7 dies baixa fins a 217,64 casos per cada 100.000 habitants. La taxa de positivitat també disminueix fins al 10,35%.