Davant l’allau de crítiques emeses després que el Departament de Territori anunciés que la seva opció per la variant d’Olot era la denominada «alternativa 2», Xavier Flores, director General d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya va assegurar en declaracions a Ràdio Olot que amb la proposta de Territori -d’un carril per sentit ampliable, si calgués en un futur, a dos- «no s’equivoquen» i que «la via serà segura, no serà un eix transversal». Així mateix, també va afirmar que treballaran perquè la via tingui carrils d’avançament segurs i separadors entre els dos sentits, per evitar els xocs frontals. I d’aquesta manera, sigui un concepte «modern i adequat».

La proposta ha generat controvèrsia entre els veïns de la ciutat. Mentre que els empresaris demanen una variant de dos carrils per banda per evitar el col·lapse de vehicles durant les hores puntes, el moviment ecologista, agrupats sota l’entitat Salvem Les Valls, creuen que aquesta futura ampliació seria «una derrota per a la comarca», per l’impacte mediambiental i defensen una aposta clara per reduir el trànsit. Per la seva banda, la plataforma No és un vial veu la proposta com una solució que la ciutat necessita «urgentment» i consideren que és «temerari» que empresaris i ecologistes demanin repensar el projecte escollit per Territori.

El projecte passarà ara per un altre departament de la Generalitat, el d’Acció Climàtica que és qui haurà d’emetre la declaració d’impacte ambiental.