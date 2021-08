Vehicles anant a gran velocitat, derrapant per les rotondes i saltant-se la senyalització. Això és el que han protagonitzat aquest cap de setmana alguns vehicles que durant la nit de dissabte es van moure per la zona del Pla de Dalt d’Olot, la carretera de Riudaura i tota aquesta àrea residencial de la ciutat.

Això va desvetllar els veïns de la zona que denuncien que aquestes conduccions temeràries representen un perill. Les qualifiquen de «curses» i segons afirmen, causen moltes molèsties a la gent. A banda, asseguren que no és el primer cap de setmana que pateixen aquest tipus de molèsties que van acompanyades d’una possible sinistralitat.

La Policia Municipal d’Olot, per la seva banda, assegura tenir coneixement dels fets d’aquest cap de setmana i que van rebre diverses queixes pels fets. Arran d’aquesta situació incrementaran el patrullatge a la zona durant les nits del cap de setmana i ja començarà aquest.

Dispositiu policial

A banda, muntaran un dispositiu amb controls per aclarir el que engloba aquesta situació i per així poder determinar quines actuacions cal seguir fent. Tot i això, fonts municipals també expliquen que si bé s’ha donat aquest fet en aquest espai, puntualment són situacions que en una ciutat es poden donar. A banda, des de l’Ajuntament asseguren que tenen constància d’aquest cap de setmana però no d’altres casos a la mateixa zona.

Aquesta situació per ara no ha estat posada en coneixement dels Mossos d’Esquadra, segons confirmen des del cos.

Les Preses

Que sí que el mes de juliol s’havia trobat amb algun fet similar a la Garrotxa i que es va poder frustrar amb la presència policial. Per exemple, el mes de juliol al polígon de les Preses i que ja anava acompanyat de botellons. Unes concentracions que també s’han donat en altres poblacions com ara Besalú, però que no haurien acabat amb curses, segons asseguren des del cos policial.

En el cas d’Olot, els veïns es queixen de grans velocitats de vehicles que es mouen per la zona i que derrapen i fan voltes per les rotondes sense miraments. En aquesta zona de la capital de la Garrotxa hi ha diverses rotondes, per exemple, una que uneix el barri i porta cap a un vial que condueix cap a l’hospital comarcal d’Olot. Però també alguna corba pronunciada i rectes que fan que puguin agafar velocitats més altes els vehicles que no respecten la senyalització de tram urbà i per tant, segueixin enfilant els carrers i carreteres ràpidament.