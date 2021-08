Besalú ha viscut aquest any un augment de l’arribada de turistes en autocaravana al municipi. Abans de la pandèmia de la covid, les caravanes ja hi eren freqüents, però ara, les mesures sanitàries han fet augmentar els turistes que escullen aquest tipus de vacances. Durant el mes de juliol van acollir 500 caravanes, mentre que l’any 2020 en van venir 160. En declaracions a Garrotxa Digital, Vanessa Duran, regidora de Turisme de l’Ajuntament va explicar que «el fet que sigui un turisme d’autocaravana vol dir que són estades molt curtes i visiten diversos municipis. Això fa que hi pugui venir més gent, que l’espai pugui ser ocupat posteriorment per altres persones». El municipi és un dels més turístics de la zona i compta amb un espai per a caravanes.