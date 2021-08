Catalunya no vol convertir-se en Grècia. L’onada de calor que ens afectarà a partir d’avui mateix suposa un «perill extrem d’incendis». «Ens enfrontem a uns dies crítics», va assegurar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que va afegir que la Generalitat prendrà mesures i intensificarà els mitjans per prevenir i lluitar contra el foc. Amb tot, el president va fer una crida a la ciutadania perquè actuï amb responsabilitat.

La consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, va admetre que el risc és el més elevat dels últims 18 anys, i que l’onada de calor que afecta Grècia i Turquia ve cap a Catalunya. «Si un incendi crema, el podem apagar i fer-li front. Si són molts, serà molt difícil», va avisar.

Jordà va remarcar que Catalunya patirà elevades temperatures, de més de 40 graus, una humitat molt baixa i una sequera extrema. «No havia passat en els últims 18 anys, fem un crit d’alarma i una crida a la responsabilitat. Cal minimitzar l’activitat a la muntanya, són dies de platja», va dir la consellera en un vídeo a les xarxes socials.

Per la seva banda, el titular d’Interior, Joan Ignasi Elena, va demanar també «màxima precaució i responsabilitat». «Si veus una columna de fum, truca al 112», va demanar el conseller.

Tota la setmana

La previsió apunta a la pitjor setmana de perill d’incendi dels últims 18 anys. Segons indica el Govern, l’arribada d’una massa d’aire saharià crearà unes condicions extremes com les que han afavorit els virulents incendis de Turquia i Grècia. L’aire saharià serà «persistent i intens» i les temperatures no baixaran a la nit. Això, sumat a la humitat relativa molt baixa i a la sequera, fa que el risc d’incendi sigui especialment alt a les comarques de Ponent, la Catalunya Central i el prelitoral central.

L’afectació principal serà a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, la Noguera, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. L’afectació parcial es concentra a les comarques de l’Alt Camp, l’Alt Empordà, l’Alt Urgell, el Baix Empordà, el Baix Penedès, el Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Gironès, el Maresme, el Moianès, Osona, el Pallars Jussà, el Pla de l’Estany, el Priorat, la Ribera d’Ebre, la Selva, el Tarragonès, la Terra Alta i l’Urgell.

L’antecedent del 2003

L’última vegada que Catalunya va patir una onada de calor tan extrema va ser el 2003, quan l’episodi es va allargar 15 dies i van cremar 1.000 hectàrees.

El Govern ha fet una crida a evitar l’accés al bosc si no és estrictament necessari, i a extremar les mesures de prevenció i de protecció en cas que s’hi vagi. L’objectiu és tant minimitzar les possibles causes humanes d’un incendi com evitar situacions de risc si se’n declara algun.

Restriccions en 279 municipis

Els Agents Rurals tancaran els accessos al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, al Parc Natural de la Serra de Montsant, l’Espai Natural Protegit del Montmell-Marmellar, la Serra de Montsec i la Baronia de Rialb davant l’onada de calor. El cos va anunciar ahir reforçarà la vigilància durant l’episodi dels propers dies. S’ha activat el nivell 3 del Pla Alfa a 279 municipis de 24 comarques, on queden suspeses totes les activitats que suposin un risc d’incendi forestal.

Els Agents Rurals recorden que està totalment prohibit fer foc en zones forestals i el seu entorn i demana que s’evitin activitats de risc al medi natural. El 90% dels incendis forestals són conseqüència de l’activitat humana, sigui per imprudències o per accidents.