Mentre els països mediterranis com Espanya, Itàlia i Grècia viuen un estiu ple d'incendis, molts es pregunten què pot haver passat perquè en qüestió de setmanes hi hagi un foc darrere l'altre. Quins han estat els desencadenants d'aquesta temporada amb tants incendis? Hi té alguna cosa a veure la crisi climàtica, en tot això? Aquestes preguntes, lluny de tenir una resposta senzilla, mostren un diagnòstic complex i ple de matisos. «Per entendre per què els incendis segueixen una tendència a l'alça cal tenir en compte com a mínim dos factors. El primer té a veure amb la gestió i els usos de terra. El segon, amb els efectes del canvi climàtic», resumeix Joan Pino, director Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) en declaracions a El Periódico.

El primer factor a tenir en compte, explica, és científic: és que els incendis són un fenomen molt variable. Que brollin més o menys focs depèn, per exemple, de quant ha plogut en aquesta temporada, de quanta biomassa s'acumula en els ecosistemes, de les condicions meteorològiques d'aquests dels últims dies o de l'estat dels boscos.

Un recent estudi del Centre d'Investigacions sobre Desertificació (CIDE-CSIC), de fet, estima que els quatre factors que augmenten el risc d'incendis en una regió són la ignició (el foc o la capacitat de generar foc), el combustible (la massa susceptible de ser cremada), la sequera i unes condicions meteorològiques apropiades. Una part dels incendis, doncs, depèn de factors meteorològics (incontrolables), mentre que l'altra està subjecta a l'activitat humana.

Risc d'incendi

Aquest any, la temporada d'incendis a l'arc mediterrani s'ha calat al costat de l'arribada d'un estiu especialment tòrrid. «L’any passat, la temporada de pluges es va allargar i vam arribar a l’estiu amb una situació molt favorable. Aquest any, en canvi, el panorama és diferent. Ha plogut molt menys i, encara que no ha fet una calor excessiva, el sòl ja pateix més l’efecte de les sequeres», va comentar Pino en referència a la situació espanyola.

La confluència d'aquests factors, que en un món immers en una crisi ecològica sense precedents serà cada vegada més habitual, crea l'escenari perfecte perquè davant el mínim error (o distracció) humà pugui brollar un gran incendi. «A mesura que avanci la crisi climàtica, tindrem temperatures més altes, més onades de calor i, en definitiva, més condicions favorables perquè brollin incendis», va assenyalar el científic.

Una recent investigació liderada pel Centre de Recerca Ecològica Forestal mostra que el risc d'incendis podria augmentar fins a un 64% si l'augment global de les temperatures se situa per sobre dels dos graus de mitjana. Les prediccions del CRAF indiquen que els països mediterranis, a més, destacarien entre els més afectats del món per aquest fenomen.

A hores d'ara, segons corroboren diversos estudis, la Mediterrània ja destaca com un dels territoris més exposats a l'escalfament global. En els països mediterranis, l'escalfament global avança un 20% més ràpid que a la resta del planeta. De seguir així, la calor extrema i les sequeres podrien convertir-se en un polvorí amb cada vegada més freqüència i intensitat.

Una anàlisi elaborada pels meteoròlegs d'eltiempo.es confirma que aquest estiu és l'epicentre dels focs més devastadors a Espanya. L'informe assenyala que els mesos estivals no només concentren la quantitat més gran d'incendis, sinó que també destaquen com aquells amb major superfície cremada.

A Galícia, per exemple, els incendis patits en els últims trenta anys han arrasat més d'un milió d'hectàrees; l'equivalent a tota la superfície de Navarra. En els últims cinquanta anys, s'estima que els incendis forestals a Espanya han calcinat gairebé 8 milions d'hectàrees.

«Seria incorrecte atribuir-ho tot al canvi climàtic. Si volem reduir el risc d'incendis, també hem de parlar de gestió dels boscos, de despoblació rural i de l’abandonament dels terrenys», va matisar Joan Pino. El científic i director del CREAF, de fet, va recordar que una correcta gestió forestal és indispensable per reduir el risc d'incendis.