Us proposem cinc llocs on veure les Llàgrimes de Sant Llorenç. S'espera que el pic d'activitat es produeixi entre les 21:00 i les 23:59 hores del dia 12 d'agost.

PALAMÓS

L’Associació Astronòmica de Girona instal·larà el seu camp d’observació a Can Pere Tià, a Palamós, on a partir de les 21:00 del dia 12 d’agost muntarem guàrdia per observar si es compleixen les previsions, i també és clar altres astres que aquella nit tinguin la delicadesa de deixar-se espiar, com Júpiter i Saturn! No cal dir que tothom hi està convidat, l’observació telescòpica i meteòrica serà de franc! Per temes d'aforament, cal contactar amb l'Ajuntament de Palamós per inscriure-us a l'activitat.

OBSERVATORI ASTRONÒMIC ALBANYÀ

En aquesta experiència irrepetible, podreu veure el fascinant cel d'Albanyà amb un afegit encara més especial. El seu equip d'astrònoms us explicarà què són les pluges d'estrelles, com s'originen i gaudireu tots d'aquest fantàstic espectacle natural sota els cels d'Albanyà. Els preus són: nens de 6 a 12 anys, 12 euros; adults, 20 euros; jubilats i carnet jove; 17 euros; persones amb discapacitat, 12 euros. L'entrada és gratuïta per als menors de 6 anys.

PUIG D'ARQUES

El Puig d'Arques és una muntanya de 532 metres al massís de les Gavarres, entre les poblacions de Cruïlles, Romanyà de la Selva i Sant Sadurní de l'Heura, a la comarca del Baix Empordà. Una ubicació fantàstica per a la nit d'avui.

ELS AIGUAMOLLS DE L'EMPORDÀ

Durant tot l'estiu, els Aiguamolls de l'Empordà, una de les zones amb menys contaminació lumínica, és una ubicació ideal per a l'observació d'estels. Es tracta d'un dels llocs més verds de Catalunya, a part de ser el punt on s'aturen els animals migratoris.

CADAQUÉS I CAP DE CREUS

Quan la carretera que es dirigeix al far de Cap de Creus ja es mostra més relaxada, el Parc Natural entra en una nova dimensió i aproxima el cel estrellat a les persones que s'apropin a contemplar-lo. Les vistes són, simplement, meravelloses.