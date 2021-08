«Estem davant una situació molt preocupant que afecta la immensa majoria del territori català. Cal demanar molta prudència a la gent i que tots s’abstinguin els pròxims dies d’anar al bosc o al camp tret que sigui imprescindible», avisa

Oriol Anson Fradera (Mataró, 1963) fa unes quantes dècades que està trepitjant el territori. Primer, com a jove enginyer tècnic agrícola; més tard, des del sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, i des de 2007, com a responsable en diferents àrees de la Conselleria d’Agricultura. Des de fa uns mesos és secretari general d’Agenda Rural en la Conselleria d’Acció Climàtica, on afronta una setmana complicada.

Tan greu és la situació?

Estem, per dir-ho d’alguna manera, davant una combinació d’elements que constitueixen un còctel incendiari. Fa mesos i mesos que patim una sequera persistent i tenim una previsió d’onada de calor de llarga durada. El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, apunta a sis o set dies seguits de molt altes temperatures. La vegetació, les plantes i arbratge, passaran, per tant, unes jornades de molt estrès hídric, amb efecte acumulatiu. Estem veritablement preocupats.

Va dir dimarts la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, que no es veia una situació així a Catalunya des de l’any 2003.

Jo m’atreviria a dir que aquest còctel incendiari de què li parlava és fins i tot pitjor que el de fa 18 anys, precisament per la llarga durada del període de calor que tindrem ara. Ens preocupa a més que es pugui produir una situació de simultaneïtat d’incendis forestals en diferents punts de Catalunya. Si això arribés a passar, la situació seria terrible, comparable al que ha passat aquestes últimes setmanes a Grècia i a Turquia.

Tan intensa és l’actual sequera? Pitjor que la de 2008?

Aquesta vegada és diferent. No podem dir que Catalunya estigui en situació d’alerta per sequera perquè les reserves que hi ha als embassaments són encara bones, no. Però fa ja molts mesos, massa, que no tenim les precipitacions necessàries. Ploure, va plovent, però la intensitat d’aquestes pluges és tal que fa que l’aigua corri per la superfície del terra sense penetrar-hi, sense amarar-lo i sense generar la capa d’humitat necessària al subsol.

I suposo que el fet que bona part de la població estigui de vacances tampoc ajuda, per l’alta mobilitat que hi ha aquests dies.

Precisament per això s’han tancat els parcs naturals de les àrees on el risc d’incendis és més elevat. Per a tractar de dissuadir als ciutadans i que no surtin aquests dies al bosc. Cal extremar molt, molt la prudència. Evitar les sortides al medi natural, excepte per a les labors estrictament necessàries i imprescindibles. A la gent que està de vacances sol li podem recordar que, si vol continuar gaudint d’aquests boscos, millor que aquests dies es quedi a casa, que actuï amb responsabilitat. La millor manera de protegir el patrimoni natural en aquest moment és deixant-lo tranquil.

O que vagin a la platja, com va dir també la consellera Jordà.

Exactament! Aquests dies que vénen per davant són dies per a gaudir de les platges.

Els experts han avisat sobre el problema de fons: la situació d’abandonament dels boscos.

