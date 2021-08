La Policia Nacional amb la col·laboració d'Inspecció de Treball ha detingut 27 persones a la província de Girona per la seva implicació en la tramitació de contractes falsos de treball per regularitzar ciutadans estrangers.

Entre els arrestats hi ha un empresari i diversos col·laboradors que formarien part d'una banda que estaria darrere de la tramitació fraudulenta de més de 200 expedients de sol·licitud de permís de residència. Cobraven entre 600 i 1.000 euros per contractes laborals en el sector agrícola que no arribaven a materialitzar-se i que tenien com a objectiu l'obtencio de la residència.

Agents de la Policia Nacional de la UCRIF de Girona, juntament amb la UCRIF de Tarragona, i les Comissaries de Lloret de Mar, Mataró i Cornellà de Llobregat, i que ha comptat amb la col·laboració de la Inspecció Provincial de Treball, han desmantellat la trama que operava a la província de Girona.

Estava dedicada a la regularització de ciutadans estrangers mitjançant contractes laborals en el sector agrícola, que aportaven a les sol·licituds de permisos de residència i ho feien cobrant diferents quantitats de diners. Els agents han arrestat 27 persones entre els quals es troben el principal responsable i diversos dels seus col·laboradors. La investigació continua oberta i no es descarta que es produeixin més detencions.

Investigació del 2020

La investigació va començar a principis de l'any passat arran de la detecció d'un contracte laboral relatiu al sector agrícola que s'havia presentat en un expedient de sol·licitud de permís de residència i que presentava indicis de ser fraudulent.

Després de les primeres indagacions, la policia va comprovar que a nom del mateix empresari hi havia més de 200 expedients de sol·licitud de residència i treball a favor ciutadans que es trobaven en situació irregular.

Aquests expedients van ser presentats davant les subdelegacions de Girona, Barcelona, ​​Tarragona i Múrcia. Ràpidament van aixecar sospites que al darrer hi hagués una possible comissió d'un fet delictiu, no només per l'elevat nombre d'expedients tramitats, sinó perquè a alguns ciutadans suposadament contractats els constaven domicilis en províncies molt distants del domicili social de l'empresa en qüestió.

Després de verificar la veracitat dels contractes, els agents del CNP van comprovar que l'empresa investigada no tenia capacitat ni estructura per contractar tanta gent i que aquests s'havien realitzat amb l'única finalitat de regularitzar a estrangers, a canvi d'una determinada quantitat de diners.

Inspecció d'una explotació agrícola i detencions

El desenllaç de l'operatiu policial va començar a mitjans de l'any 2021 quan la policia va fer un control de documentació, juntament amb la Inspecció de Treball, en una explotació agrícola de Malgrat de Mar.

Aquí van aconseguir detenir l'empresari investigat i altres persones col·laboradores. A més, els agents van localitzar quatre treballadors que no comptaven amb la corresponent autorització. Per tot això a l'empresari responsable se li va iniciar el corresponent expedient de proposta de multa per la ITSS, que li pot comportar una sanció administrativa entre els 10.000 i 100.000 euros.

Posteriorment, les diverses unitats de la Policia Nacional han anat realitzant més detencions, fins al moment d'un total de 27 persones.

Tot i això, l'operació compta oberta perquè els agents continuen buscant la resta d'implicats per detenir-los -que viuen entre Girona i Tarragona- i se'ls acusa de la presumpta comissió d'un delicte de falsedat documental, per la realització d'aquest contracte de treball fraudulent. Al cap de la banda i a tres dels col·laboradors també se'ls acusa d'un delicte d'afavoriment de la immigració irregular i pertinença a organització criminal.