El 12 d’agost del 2026, just d’aquí a cinc anys, hi haurà un eclipsi solar total que serà visible des de l’Àrtic, Groenlàndia, una part d’Islàndia, l’Oceà Atlàntic i en bona part de la península Ibèrica. «El gran eclipse español», l’eclipsi solar més important que s’haurà vist a la península els últims 120 anys, és una cita molt esperada en el món de l’astronomia i sol ser denominat així pel fet que l’estat serà «considerat com la principal destinació per albergar observadors d’eclipsis de tot el món». En una atracció que, de fet, pot tenir continuïtat els dos anys següents perquè el 2027 (2 d’agost) hi haurà un altre eclipsi solar total que serà visible des del sud de la península i els països del nord d’Àfrica; i sis mesos més tard, el 26 de gener del 2028, hi haurà un eclipsi anul·lar que es podrà veure des de l’Equador, el Perú, el Brasil, Surinam, Espanya i Portugal.

Un eclipsi solar que no es veia a Espanya des de fa 120 anys, i en tota l’Europa Occidental des del 1999, seguit de dos eclipsis més els dos anys següents, pot ser una notable font d’atracció turística. Tant d’especialistes com de persones interessades pel món de la ciència en general i això és el que estudia des de la Universitat de Girona, Mohamad Sol. «Tot això va començar el 2016, com el meu treball de final del màster en Turisme Cultural, i ara també és la meva investigació al doctorat», explic a Sol, que té Lluís Mundet com a director de la seva tesi a la UdG, i que compta amb l’ajuda de la Unió Astronòmica Internacional. Interessat en l’astronomia des de fa molts anys, l’any 2009 ja va viatjar a la Xina per veure un eclipsi en directe, Mohamad Sol està convençut que els tres eclipsis dels anys 2026, 2027 i 2028 tenen un gran potencial de divulgació i «per a benefici de la societat» si se saben explicar bé. Per això, detalla, «hem posat en marxa la web www.eclipse262728.com» i té ben clar que calia començar a preparar amb molt temps l’explicació del que passarà a partir del 12 d’agost del 2026. «Organitzar un festival d’eclipsi solar és un esdeveniment molt gran com, per exemple, poden ser uns Jocs olímpics; hem de començar la planificació des de molt més abans per no perdre aquesta oportunitat única i gaudir-la el més que puguem», explicar Mohamad Sol recordant que «tenim l’experiència dels Estats Units que van començar a preparar amb molts anys d’antelació l’eclipsi del 2017».