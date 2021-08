Salut ha activat el Pla d’actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut en fase 2. Davant d’aquesta onada, s’ha reforçat el suport des del 061 Salut Respon a les persones fràgils i amb malalties cròniques per atendre les necessitats que presentin. A més, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha reforçat el seu equip operatiu per garantir l’atenció simultània davant la pandèmia, l’onada de calor i el risc d’incendi. La fase 2 també preveu l’activació de plans específics als centres sanitaris, d’internament i residències geriàtriques, així com intervencions específiques des de l’atenció primària. També es preveu la intervenció dels serveis socials i la redistribució cap a àrees climatitzades.

Independentment del llindar de risc previst segons el territori, Salut recomana autoprotegir-se del sol i la calor, com ara estar-se en llocs climatitzats com a mínim dues hores al dia, hidratar-se, refrescar-se sovint o reduir l’activitat física les hores de més calor. També recomana tenir cura de gent gran o malalta que visqui sola i ajudar-les.

Mentrestant, el Govern també ha cancel·lat les acampades i rutes del lleure juvenil, ha suspès les activitats esportives en el medi natural i també l’activitat agrícola amb maquinària, a excepció de la recollida de fruita, entre les deu del matí i les vuit del vespre a 279 municipis de 24 comarques pel risc d’incendi. En aquestes localitats, situades en el nivell de risc 3 del Pla Alfa, també s’ha suspès el transport en zona forestal i els treballs en línies elèctriques no essencials, així com el manteniment i les obres en infraestructures i vies, exceptuant el que indiqui Trànsit. Tampoc es podrà accedir amb mitjans motoritzats al medi natural, a excepció dels residents i treballs inajornables. Les mesures estaran vigents cinc dies a partir de la publicació de la resolució. Per al cas concret de les acampades i rutes de joventut, el Govern farà efectiva la suspensió a partir de demà divendres a les 12 del migdia perquè els campaments en marxa ara tinguin marge per avisar les famílies i organitzar la tornada al punt d’origen.

Interior ha avisat que es faran servir els cossos de seguretat a carreteres i accessos al medi, fonamentalment per part dels Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals. Les persones que no compleixin les restriccions podran ser sancionades.

El subdirector general tècnic del cos de Bombers de la Generalitat, Antonio Ramos, va explicar que aquests cinc dies es reforçaran els efectius de guàrdia, així com també els centres de comandament i control. Habitualment la dotació de guàrdia és entorn als 380 o 390 efectius diaris, mentre que aquests dies s’arribarà als 500 per reforçar tots els parcs de bombers i obrir els parcs de bombers voluntaris. «La idea és poder actuar de la manera més ràpida possible per evitar la simultaneïtat d’incendis, per això tindrem tot el personal operatiu disponible», va indicar.

Un període «excepcional»

«Estem davant d’un període excepcional, no és el moment ni de sortir quan fa sol ni de sortir al medi natural», va alertar el secretari general d’Interior, Oriol Amorós, que va fer una crida a la prudència i a complir les restriccions. L’inspector en cap de l’Àrea General del Cos d’Agents Rurals, Josep Antoni Mur, va afegir que revisaran diàriament les previsions meteorològiques i el risc d’incendi per si cal ampliar la llista de municipis amb restriccions.

Amorós també va recordar que s’han d’evitar els treballs a l’aire lliure, sortir a fer esport en les hores de més calor, tenir cura de les persones amb malalties cròniques, els infants, la gent gran i també les mascotes. A més, va recordar que no s’han de fer barbacoes ni tirar petards en zones boscoses ni tampoc burilles i va demanar que es truqui al 112 si es veu una columna de fum.

D’altra banda, el Govern també ha enviat recomanacions als ajuntaments perquè posin a disposició espais on refrigerar-se i fugir de la calor, pensant especialment en les persones vulnerables o les que no tenen aquesta possibilitat.