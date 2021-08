Diferents avaries amb els camions grua de l'empresa adjudicatària del servei de recollida selectiva de les fraccions de paper, envasos i vidre ha causat malestar a Banyoles. Com a conseqüència, hi ha hagut un retard important en la freqüència de recollida dels residus, provocant una imatge de contenidors completament plens i residus acumulats fora. El malestar d’ajuntaments i de la ciutadania és evident. De fet, es tracta d'un servei que ja fa temps que rep queixes de manera reiterada.

El Consell Comarcal, que és qui s’encarrega de la gestió per delegació dels municipis, va emetre un comunicat, informant sobre la situació. També va assegurar que està en contacte permanent amb l’empresa de recollida per regularitzar tots els serveis com més aviat millor. Al mateix temps, va demanar a la ciutadania que si veu que el contenidor de vidre més proper està ple que s’esperi que sigui buidat i que en cap cas el deixi al carrer; ja que és un residu prou net que es pot guardar uns dies a casa sense que faci males olors.

Un dels ajuntaments clarament afectat, pel seu caràcter urbà i pel nombre d’habitants que té és Banyoles. L’alcalde Miquel Noguer va demanar disculpes als ciutadans i va recordar que ja s’acumulen uns quants estius seguits amb la mateixa problemàtica. En declaracions a Ràdio Banyoles, Noguer va anunciar que ja havia fet arribar la seva queixa al Consell Comarcal i va expressar la seva voluntat de tirar endavant un el nou contracte de servei de recollida de residus que s’està licitant, a part del Consell, que milloraria la qualitat del servei a Banyoles, amb més freqüència de recollida i més mitjans tècnics i humans.

Contenidors del Carrer de la Llibertat instal·lats

Per altra banda, els contenidors del carrer Mossèn Sala, ahir es van tornar a instal·lar al seu lloc habitual, al carrer Llibertat, un com han finalitzat les obres. El trasllat es va endarrerir uns dies més del previst per les avaries dels camions de recollida a la comarca, i l'Ajuntament va agrair la paciència dels veïns per les molèsties provocades.