Està vinculat a la colla gegantera de Roses des dels orígens i fa quinze anys que n’és el president. Ara la integren una quarantena de persones, una xifra baixa respecte altres temporades que havien estat quasi un centenar. Gabriel Palou, que creu que aviat li toca el relleu com a president, té confiança en la implicació dels jovess

Què significa rebre la Dracma de Plata?

És la màxima distinció que dona l’Ajuntament en reconeixement a una entitat o una persona i, per nosaltres és un honor, un prestigi que fent la nostra feina i les nostres trobades ens encoratja encara més a tirar endavant, també al jovent a seguir treballant pel nostre poble i les nostres tradicions.

Costa animar els joves?

Sí, però això no només ho pateix la colla si no totes en general. Hi ha cicles i èpoques i això ho han passat totes. Actualment està complicat però tinc confiança i els ajudarem en tot el que faci falta perquè ho fem per les nostres tradicions i cultura, són les nostres arrels. No és només una colla gegantera i prou, parlem de la nostra llengua.

Coincideix el fet de rebre la Dracma amb el seu aniversari?

El 2020, confinats, sense sortir vam fer els 25 anys del nostre naixement. No ho vam poder celebrar, només entre nosaltres, via WhatsApp vam fer una mica de celebració i ho tenim penjat al YouTube.

Llàstima, perquè l’essència d’una colla és sortir al carrer.

Sí, sí, i més nosaltres que cada 15 d’agost tenim la nostra trobada amb altres colles convidades. El nostre recorregut pel front de mar és fantàstic, és el que ens agrada fer, sortir i tenir l’expectació de la gent que ens segueix. Aquest any serà diferent, ho farem a la Ciutadella, sols. Era sortir o no sortir, però tots volíem fer alguna cosa.