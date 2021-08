10 famílies i 13 negocis de Cornellà del Terri es beneficiaran dels ajuts que ofereix l'Ajuntament per pal·liar els efectes de la Covid-19. Els ajuts es divideixen en dos tipus: un per particular i un altre per empreses. En el cas de les famílies, la subvenció es materialitzarà a través de vals per valor d'1 euro que es podran bescanviar als establiments i comerços del municipi. L'únic requisit era que els afectats haguessin estat en ERTE o ERTO durant 3 mesos o més, variant l'import de la subvenció amb talonaris de 60, 80 i 100 euros.

En el cas dels professionals i empreses, el requisit principal residia en el cessament d'activitat empresarial ordenat arran del Reial Decret 463/2020, a més d'estar al corrent de totes les obligacions de pagament amb la Seguretat Social. La quantia de la subvenció és fixa i és de 500 euros per a tots els professionals i empreses, la majoria comerços i establiments locals.

En declaracions a Ràdio Banyoles, l’alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, va destacar que l’objectiu de l’ajuda és doble, ja que d’una banda s’ajuden les famílies i empreses més afectades per la pandèmia, però també té un vessant de promoció econòmica del municipi. Coll també va valorar molt positivament l'abast de les ajudes, ja que les famílies i empreses beneficiàries van representar pràcticament la totalitat de les sol·licituds que es van presentar a la convocatòria. Només es van desestimar quatre casos per no complir els requisits estipulats per les bases reguladores o per no presentar la documentació correctament.