Tradició, música i balls. Segurament, una de les millors coses de l’estiu són les Festes Majors. Per segon any consecutiu, pobles i ciutats gironines s’enfronten a la difícil situació d’organitzar una festivitat en pandèmia. Mentre que l’any passat molts consistoris es van curar amb salut i o no van organitzar res o van limitar molt la programació, enguany molts d’ells han volgut tirar endavant els festejos d’estiu. Això sí: amb mascaretes, gels hidroalcohòlics, i distància social.

Els balls, els correfocs i els sopars populars han sigut les principals activitats que han caigut. En canvi, s’ha apostat per programar activitats familiars en petits grups i concerts amb les mesures sanitàries corresponents: asseguts, sense barra, l’aforament reduït i amb la ja habitual entrada anticipada. També s’han programat totes les activitats més d’hora com a conseqüència del toc de queda que afecta a vint-i-dos municipis gironins.

Aquest és un dels caps de setmana de l’any amb més festes majors, coincidint amb la Mare de Déu d’Agost. Municipis de Tortellà, la Bisbal d’Empordà, Platja d’Aro, Amer, Hostalets d’en Bas, Roses i Banyoles esclaten en festes amb una programació on no falten activitats pensades per als més petits, així com música en directe i tradició.

Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, Rock per Xics i la Cobla Bisbal Jove visitaran Tortellà, mentre que a Platja d’Aro hi haurà concerts de Buhos, Els Amics de les Arts, a més d’un espectacle d’Havaneres i activitats infantils. La festa petita de Banyoles va donar el seu tret de sortida ahir amb un concert a càrrec de Joana Serrat i al llarg del cap de setmana els banyolins podran veure les propostes d’Eli Rodriguez, Roko Banana i Jordi Tonietti, així com una rua de gegant si capgrossos. L’Orquestra Maribel i els Pescadors de l’Escala així com el grup d’animació infantil Els Superherois, es podran veure a Amer. Roses posarà punt final a la seva festivitat amb la mostra de cultura popular i tradicional i un concert a càrrec de l’orquestra Saturno. La Bisbal d’Empordà acollirà el ball d’àliga, un concert amb Miquel Abras i un dels Montgrins, entre d’altres.

La Bisbal: cultura sense rebrots

De fet, a la Bisbal d’Empordà, l’any passat, mentre molts ajuntaments cancel·laven les seves festivitats, van optar per tirar endavant la seva Festa Major. A més, durant l’estiu també van organitzar el Festival Internacional Terracota Museu, la fira literària Indilletres i la Fira de Circ al Carrer. Apostar per la cultura no els va passar factura: no es va detectar cap rebrot al municipi arran d’aquests festivals. La clau en aquest cas és «fer les coses bé», tal com explica el regidor de festes de la Bisbal, Carles Puig.

Ara més que mai s'ha de programar cultura Carles Puig - Regidor de festes de La Bisbal

Enguany han programat una seixantena d’activitats dividides principalment en quatre espais i que s’estendran del 14 al 18 d’agost. Puig defensa fermament la cultura per «alegrar la vida dels bisbalencs» i a més, també se senten amb l’obligació de donar un cop de mà a un col·lectiu que ho ha passat molt malament durant la pandèmia. «Més enllà dels músics, hi ha molta gent implicada en el món de la cultura: empreses de so i llums, personal dels grups» assegura. També subratlla el paper de les entitats. «Tenim un teixit associatiu molt viu i ara, com que no poden organitzar determinades activitats, es veuen afectades». És per això que enguany els destinaran un dels dos euros que faran pagar d’entrada als concerts als col·lectius que ho vulguin, per així «ajudar-nos entre tots» detalla el regidor de festes.

Les festes no s’aturen

La festa seguirà el cap de setmana vinent. Garriguella, Campllong, Llançà i Torroella de Montgrí acolliran les seves festes majors. Verónica Romero d’Operacion Triumfo visitarà Llançà mentre que Torroella celebrarà la Plantada i el Ball de l’Àliga de Gegants. La Festa de l’Esport amb els Tocavents de l’Albera tindran lloc a Garriguella.

Focs artificials cancel·lats

El castell de focs que posava punt final a la Festa Major de Roses ha quedat suspès. Estava programat el diumenge al vespre a l’espigó de la platja de la Punta. Des de l’organització no podien garantir que s’evitessin les aglomeracions, i és per això que s’ha optat per cancel·lar-ho.

Les altes temperatures dels últims dies i el risc d’incendi també han dictat sentència a l’espectacle de foc que la colla Gàrgoles de Foc havia de fer aquest dissabte a dos quarts de deu del vespre a l’aparcament de Can Castanyer, en el marc de les Festes d’Agost.

Per la seva banda, a la Bisbal d’Empordà, opten per mantenir els castells i els espectacles de foc -que estan programats la setmana vinent- a l’espera de com avancin les temperatures. De moment, han assegurat que tenen l’aval del Departament d’Acció Climàtica per tirar-los endavant.

«Els músics som uns supervivents, ens hem adaptat a la situació»

Francesc Cassú - Director Artístic de la Principal de la Bisbal

La Principal de la Bisbal és una cobla de sardanes fundada el 1888 a la Bisbal d’Empordà. El seu director artístic, Francesc Cassú, explica que contra tot pronòstic, aquest any tenen l’agenda més plena que en època prepandèmica. «Crec que és una casualitat» apunta, «però és veritat que els músics som uns supervivents i la pandèmia ens va empènyer a buscar-nos la vida». Explica que enguany «cada bolo és una història». Els ajuntaments els demanen quin tipus d’espectacle volen: audició de sardanes, concert de festa major o ball -«de cadira», per les restriccions. A més, abans de la pandèmia ja van crear dos espectacles amb la cobla, més adequat als petits formats: el Serenata i el Mar i muntanya. «No ens ha canviat la feina, perquè el públic dels nostres espectacles moltes vegades ja els gaudia estant assegut», assegura Cassú. Això sí, han hagut de reduir la llargada dels concerts, i cada vegada són més freqüents els «doblets» -fer dos concerts el mateix dia-, perquè més gent els pugui gaudir.

«Estem agraïts als ajuntaments que aposten per la cultura»

Albert Fort - Vocalista de l'Orquestra Di-Versiones

«Ens hem hagut d’habituar i fer un espectacle diferent», assegura Albert Fort, vocalista de l’Orquestra Di-versiones, una banda de versions nascuda a Calonge. «Estem fent un xou amb més interacció amb el públic i les cançons més cantades, reprimint la bogeria d’abans». Fort detalla que han notat un canvi en el seu públic. Mentre que en temps prepandèmics als seus concerts hi havia més joves de festa, ara en canvi es troben amb un públic intergeneracional, des d’infants fins a gent gran. A més, apunta que la gent també és més local. «Venen conscienciats, i des de dalt de l’escenari veiem que s’ho estan passant bé, però és molt estrany», assegura el cantant, i afegeix que ells «intenten que la gent compleixi». Excepte dos concerts que els van cancel·lar quan va esclatar la cinquena onada, han pogut seguir treballant al mateix ritme que l’estiu del 2019. «Estem agraïts als ajuntaments que aposten per la cultura i que ens programen, saben quin és el nostre tipus de xou», declara Fort.

«Teníem molts bolos programats per a l'estiu, i la meitat han caigut»

Pau Puyol - Teclista de l'Orquestra Maribel

«Mentre que l’any passat no hi havia bolos, aquest any l’ha marcat la incertesa», explica Pau Puyol, el teclista de l’Orquestra Maribel. La banda de Girona ha vist com molts espectacles que tenien programats es cancel·laven a última hora, «i això cansa molt». Puyol assegura que tot i això, entomen cada bolo amb molta il·lusió. La pausa obligatòria per la covid els ha permès parar i reflexionar i, com a conseqüència, han millorat el seu repertori.

La situació també els ha obligat a fer un tipus d’espectacle diferent. «Abans quan acabàvem el concert fèiem una autoavaluació, i ens fixàvem en si la gent havia cantat i havia ballat. Ara és impossible perquè estan asseguts a una cadira», explica Puyol. Afirma que fer concerts de dia és una novetat per ells, i que això també afecta el seu equip, sobretot a la persona que s’encarrega de les llums. Des de l’Orquestra Maribel creuen que es poden fer concerts de forma segura, amb mascareta i aforaments limitats i reclamen que els ajuntaments en programin. «Les festes majors d’ara són diferents, per no dir pitjors, tenim moltes ganes d’un bolo normal», diu Puyol.