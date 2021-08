Un any més, l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Olot impulsa un conjunt d’activitats dirigides per aquesta temporada 2021-2022. La programació arrancarà el pròxim octubre, però de moment, les persones interessades ja s’hi poden inscriure.

Ioga, gimnàstica de manteniment, natació i gimnàstica a l’aigua, pilates i hipopressius, Full Body Conditioning (FBC), gimnàstica suau i zumba són algunes de les activitats que s'han programat. Són disciplines que permeten la millora de la mobilitat, força, flexibilitat i agilitat. Totes les activitats estan previstes i recomanades per a usuaris majors de 14 anys i es porten a terme de dilluns a divendres en diverses franges horàries al pavelló municipal i a les instal·lacions del Club Natació Olot.

Arran de la pandèmia de la COVID-19 i per tal de contenir els contagis, s'han organitzat les activitats perquè es puguin portar a terme en grups reduïts i s’ha establert un protocol de prevenció, higiene i seguretat per a les persones usuàries per evitar contagis. Aquest sistema ja es va aplicar el curs passat. Els participants estaran organitzats en grups estables i permanents amb un horari fix per evitar la interrelació entre ells.

A més també s'ha prohibit fer ús dels vestidors i cadascú haurà de netejar el material utilitzat quan finalitzin els seus exercicis o sessions.