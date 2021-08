El PSC ha preguntat al Govern de la Generalitat per l’estat de les obres de la C-66 i per la previsió sobre la millora de la seguretat, sortides i tercer carril de la variant de Banyoles. A més, els socialistes també han demanat per l’ampliació del pont sobre el riu Ser en el tram Serinyà-Sant Ferriol de la mateixa carretera.

El diputat Òscar Aparicio recorda que la carretera C-66, al seu pas entre Girona i Palafrugell, està pendent del desdoblament des del darrer tripartit, dins del desenvolupament de l’anomenada «anella de les Gavarres», que porta anys i anys aturat.

Pel que fa al tram de Banyoles -del qual recentment s’ha sabut que s’encarirà i s’endarrerirà per una modificació del projecte-, subratllen que és «un nucli viari important, perquè dona accés de les comarques interior fins a la costa de l’Alt i el Baix Empordà, a més de connectar grans ciutats com Olot i Banyoles».

Millorar la seguretat

Per tant, des del PSC consideren que és «cabdal» conèixer el calendari de millores de seguretat, sortides i construcció del tercer carril. «Les obres consisteixen a fer un tercer carril i, sobretot, una millor incorporació, atès que en l’actualitat es fa en corba i amb un canvi de rasant que provoca una inseguretat impròpia d’una infraestructura que dona accés a una ciutat de la mida de Banyoles», indica Aparicio.

Finalment, els socialistes també s’han interessat per la reforma de la C-66 en el seu tram entre Serinyà i Sant Ferriol. Segons recorda Aparicio, es tracta d’«un dels punts de la xarxa d’infraestructures que suporta una gran quantitat de trànsit amb un únic carril per sentit de circulació, canvis de rasant i corbes que dificulten molt el trànsit, no tan sols de passatgers sinó també de mercaderies».