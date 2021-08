El Departament de Salut va lamentar ahir que hi ha dies en què fins a un 10% de les persones que tenen cita per posar-se la segona dosi no es presenten. La directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, lamenta que la gent està «prioritzant» les vacances i també que hi ha una percepció de menys risc, que va alertar que no és real. Amb tot, va afirmar que cal «collar» per impulsar la vacunació entre els 20 i els 40 anys perquè «està costant». Va alertar que aquesta també és una franja susceptible d’emmalaltir i de poder acabar a l’hospital o amb seqüeles. D’altra banda, va dir que és possible plantejar terceres dosis en determinats sectors, com en residents, però mirant la situació de cadascú.

A hores d’ara, el 60,2% del total de la població a Catalunya ja té la pauta completa de vacunació contra la covid-19, segons el darrer balanç del Departament de Salut. El percentatge augmenta fins al 70,7% en les persones majors de 16 anys.

En aquest sentit, un grup multidisciplinari d’experts veu necessari avançar en la vacunació de les persones d’entre 12 i 17 anys com a nova estratègia per apropar-se a la immunitat de grup a l’Estat. Segons afirma el Grup Col·laboratiu Multidisciplinari per al Seguiment Científic de la covid-19 (GCMSC) en un comunicat, per assolir la immunitat caldrà que prop del 85% de la població estigui vacunada, un percentatge que veuen complicat d’assolir sense la complicitat dels adolescents. El grup d’experts, vinculat a ISGlobal, va emtre el comunicat després d’analitzar el context epidemiològic de la cinquena onada amb un model matemàtic i tenint en compte la potencial infecció de variants com la Delta, molt més transmissibles que el virus original.

Els indicadors, estancats

Mentrestant, els indicadors que mostren l’estat de la pandèmia comencen a donar signes d’estar-se estancant, després de moltes setmanes en clara tendència a la baixa. Segons les darreres dades de Salut, el risc de rebrot ahir va disminuir, però tan sols 4 punts, i es troba en 359. En canvi, la velocitat de propagació, que portava dies estable en 0,76, va pujar una centèssima fins a 0,77. Tot i que van baixar els crítics, que són 61, 6 menys, van tornar a augmentar els hospitalitzats, que són 196, 27 més. També es va registrar una nova defunció.