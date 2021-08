Santa Coloma de Farners va registrar ahir a la tarda la temperatura màxima de la província en arribar als 37,5 graus. Els termòmetres de La Selva van constatar una jornada calorosa amb temperatures que superaven els 36 graus a Anglès i a Vilobí. La màxima a la capital va pujar als 36,8.

Tanmateix, l’impacte de l’onada de calor a les comarques gironines va estar lluny de les màximes catalanes, que es van concentrar a la Catalunya Central i a Ponent. Artés (Bages) amb 42,8 graus i Gurb (Osona) amb 42,5 van assolir les temperatures més elevades d’ahir fins a les 16.00 h, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.

Els segueixen Sant Salvador de Guardiola (Bages) amb 41,6 graus, Cardona (Bages) amb 41,2 i Òdena (Anoia) amb 41. Tot Catalunya està immersa en una onada de calor amb temperatures extremadament altes i uns valors d’humitat relativa molt baixos, que generaran un episodi de perill d’incendi forestal molt alt o extrem -dels més elevats des de l’any 2003- especialment a la zona de Ponent i la Catalunya Central.

Cinc estacions de la comarca de l’Alt Empordà van registrar temperatures superiors als 34 graus. A Figueres, l’Ajuntament va instal·lar fonts d’aigua a diferents punts de la ciutat per facilitar que els vianants es refresquin durant les hores de més calor i minimitzar els efectes d’aquesta onada generalitzada. El consistori també va començar a trucar a la gent gran en situació vulnerable per donar-los consells per passar millor aquests dies. A més, Figueres duu a terme un seguiment de les persones sensellar i cada dia entre les dotze del migdia i les vuit del vespre obre el menjador social per oferir un refugi climàtic a aquells qui ho necessitin.

Refugis climàtics

Barcelona i els municipis de l’entorn metropolità també han habilitat refugis climàtics pels col·lectius vulnerables a la calor. La ciutat comtal ha obert les portes d’una quarantena de biblioteques, nou museus, onze escoles i dinou complexos esportius, a banda d’espais exteriors en 46 parcs i jardins. En total, Barcelona compta amb 162 refugis plenament operatius, oberts a la ciutadania des del 15 de juny al 15 de setembre.

Precisament, Guanyem Girona va reclamar a l’Ajuntament que habiliti espais d’aquest tipus, una mesura que ja s’ha engegat a alguns municipis veïns com Sarrià de Ter o Sant Julià de Ramis. «Cal preparar la ciutat pels episodis de calor extrema, però la sensació és que aquest agost ja fem tard», lamentava la regidora Laia Pèlach. Entre les propostes de Guanyem, també hi ha la gratuïtat de les piscines municipals, una iniciativa que ja s’ha posat en pràctica a Berga i a Banyoles. Finalment, la formació també va demanar a l’Ajuntament que iniciés una campanya comunicativa més intensa. «Encara hi ha molta gent que no sap que pot disposar dels centres cívics o de les biblioteques municipals en el seu dia a dia», argumentava Pèlach.