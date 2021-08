La Unió Esportiva Olot, que celebra enguany el seu centenari, farà el pregó de les festes del Tura. Una representació del club va rebre ahir al saló de sessions l’encàrrec municipal perquè el proper 4 de setembre obrin la festa major de la capital garrotxina. L’alcalde, Pep Berga, i el regidor de Festes, Agustí Arbós, van fer arribar la petició al president de la Unió, Joan Agustí; la jugadora Alba Prat (que forma part del club des de 2017), l’exjugador Abel Solé (1999-2017) i l’exjugador Pep Solés (1982-1993), que actualment és president dels exjugadors de la Unió.

«Per la importància que el club té per la ciutat, per la seva trajectòria centenària i per totes les persones que durant aquests anys n’han format part, des de les categories de futbol base fins al primer equip, hem cregut oportú que l’Olot pugui fer el pregó d’aquest any», va assenyalar l’alcalde, Pep Berga. El batlle va afegir que també és «un reconeixement a la manera d’entendre el futbol, a l’afició del club» i que «vol ser una mostra de suport de la ciutat a un inici de temporada com la que ara emprendrem».

Constituïda des de 1921

La Unió Esportiva Olot es va constituir el 1921. Consta en el registre de la Federació Catalana de Futbol amb el nom d’Olot Football Club, tot i que, en realitat, la pràctica d’aquest esport a la ciutat es remunta a 1902. A principis de 2020 es van presentar els actes de la commemoració, que aquest juliol ha donat el tret de sortida a les activitats amb la descoberta del logotip i el cartell de l’efemèride, a més de la campanya de socis per a la propera temporada.