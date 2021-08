L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) veu «inviable» canviar de lloc de feina els treballadors no vacunats i va reclamar una llei sanitària que faci obligatòria la vacunació per treballar en residències, centres de dia i atenció directa a gent gran. La directora general d’ACRA, Montse Llopis, es va mostrar escèptica amb el document del Ministeri de Sanitat que obre la porta a valorar el canvi de lloc de feina de qui no tingui la pauta completa. «El 98% fan atenció directa, què fem, els posem a tots a fer d’administratius?», es va preguntar. Segons Llopis, el document demostra poc coneixement de la realitat. Va indicar que els no vacunats no són més del 10-12% però una sola persona «pot infectar una residència».